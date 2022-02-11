أولمبياد بكين: الياباني هيرانو يتوج بذهبية ألواح التزلج ووداع مخيب للأسطورة وايت

الاميركي الاسطورة شون وايت في لقطة له في نهاية منافسة ألواح التزلج (نصف أنبوب) في أولمبياد بكين الشتوي في 11 شباط/فبراير 2022

بكين (أ ف ب) – توج الياباني أيومو هيرانو بذهبية مسابقة ألواح التزلج (نصف أنبوب) الجمعة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، في حين حل الأسطورة الاميركي المخضرم شون وايت رابعًا في آخر مشاركة له في مسيرته.

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وكان هيرانو حل وصيفًا لوايت في النسخة الأخيرة في بيونغتشانغ عام 2018، ووصيفًا في نسخة سوتشي عام 2014.

ولم ينجح وايت بالتالي في إحراز ميداليته الرابعة في هذا الاختصاص بعد ثلاث ذهبيات في ألعاب تورينو عام 2006 وفانكوفر 2010 وبيونغتشانغ 2018.

وحصد هيرانو الذهب أخيرًا متقدمًا على الأسترالي سكوتي جيمس الذي فاز بالفضية والسويسري يان شيرر الحائز على البرونزية.

وعلى الرغم من خيبة الأمل، فإن وايت ودع المنافسات بايجابية بقوله "لا أشعر بالحزن بل بالسعادة" مشيرًا الى انه "فخور" بما حققه في مسيرته.

وتمالك وايت نفسه أمام الصحافيين بعد المنافسة وقد بدا التأثر على محياه بقوله "الجميع يسألني ما هو الإرث الذي تركته في الرياضة وجوابي لهم هو +أنظروا فإنكم تشاهدون هذا الإرث حاليًا. هذا الجيل زاحمني بقوة كثيرًا ورؤيته يتفوق عليّ هو ما كنت أصبو إليه+".

وفرض وايت نفسه أحد نجوم "سنوبورد" منذ أن لفت الأنظار في ألعاب تورينو عام 2006 بعمر التاسعة عشرة عندما توج بطلا في مسابقة نصف أنبوب، وكرر هذا الإنجاز في ألعاب فانكوفر 2010، قبل أن يفشل بشكل مفاجىء في الحصول على أي ميدالية في سوتشي، لكنه عاد أقوى في بيونغتشانغ وطوق عنقه بالمعدن الأصفر.

عانى من تراجع في مستواه في الأسابيع الاخيرة وأعلن قبل انطلاق أولمبياد بكين أن هذه الألعاب ستكون الأخيرة له مشيرًا الى "إشارات صغيرة" تتعلق بتقدمه في السن (35 عامًا) لا سيما أنه يكبر معظم منافسيه بأكثر من 15 عامًا.

© 2022 AFP