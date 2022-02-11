ارتفاع حصيلة الإعصار باتسيراي في مدغشقر إلى 111 قتيلًا

أحد سكان مدغشقر جالس على مقعد في ميدان انتسيرابي العام الذي ضربه الإعصار باتسيراي في 6 شباط/فبراير 2022

انتاناناريفو (أ ف ب) – أعلنت فرق الانقاذ في مدغشقر أنها أحصت 17 ضحية إضافية للإعصار باتسيراي لترتفع حصيلة القتلى الجمعة إلى 111 شخصًا بعد أسبوع على ضرب الإعصار الجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي.

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وأكد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث في مدغشقر أن 87 شخصًا من أصل 111 لقوا حتفهم في إقليم ايكونغو (شرق). وأحصت السلطات نحو 18 ألف منكوبًا فيما نزح أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم. واقتلع الاعصار آلاف المنازل أو ألحق بها أضرارا بالغة.

وضرب الإعصار الاستوائي باتسيراي مدغشقر ليل السبت-الأحد وطال منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غرباً إلى داخل الجزيرة مسبّباً فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرزّ "خزان" مدغشقر، ما يثير خشية من تدهور الوضع الإنساني.

وتضرب نحو عشر عواصف أو أعاصير جنوب غرب المحيط الهندي كل عام خلال موسم الأعاصير الذي يمتد من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نيسان/أبريل.

© 2022 AFP