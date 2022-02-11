اولمبياد بكين: محكمة التحكيم الرياضي ستبت في قضية الروسية فالييفا

وانغ زهاو ا ف ب

الروسية كاميلا فالييفا لدى مشاركتها ضمن منتخب بلادها في مسابقة الفرق للتزحلق الفني على الجليد في اولمبياد بكين الشتوي. 7 شباط/فبراير 2022

بكين (أ ف ب) – أكدت الوكالة الدولية المشرفة على فحوص المنشطات خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين، بأن نجمة التزحلق الفني على الجليد الروسية كاميلا فالييفا (15 عاما) التي قادت منتخب بلادها إلى الميدالية الذهبية في ألالعاب الحالية، خضعت لاختبار إيجابي في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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وباتت مشاركة فالييفا في المسابقات الفردية المقررة في 15 و17 الحالي معلقة بقرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بطلب من اللجنة الاولمبية الدولية.

وخضعت فالييفا لفحص المنشطات في 25 كانون الاول/ديسمبر الماضي خلال بطولة روسيا في سان بطرسبرغ من قبل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات وجاءت نتيجته ايجابية.

وقد كشفت الوكالة المشرفة على فحوص المنشطات بأن الروسية تناولت مادة تريمتازيدين التي توصف عادة لمعالجة الدوار والتهاب الحلق والمحظورة من الوكالة العالمية للمنشطات. كما تساعد المادة في تدفق الدم وتساعد على التحمل.

وعُرفت نتيجة هذا الفحص في 8 شباط/فبراير الحالي أي في اليوم التالي بعد تتويج فالييفا بالميدالية الذهبية مع منتخب بلادها في ألعاب بكين.

وسرعان ما اوقفتها الوكالة الروسية الرياضية بشكل موقت قبل ان ترفعها في اليوم التالي، لكن اللجنة الاولمبية الدولية قررت استئناف قرار رفع العقوبة امام محكمة التحكيم الرياضي التي يتعين عليها النظر في القضية قبل تاريخ 15 الحالي موعد اقامة منافسات الفردي.

ولدى سؤاله في المؤتمر الصحافي اليومي قال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك أدامس إن الأمر يتعلق "بقضية قانونية بحتة"، مضيفاً "ثمة اسئلة واسعة النطاق في هذه القضية لا سيما بأن المتزلجة قاصرة (15 عاما)".

وأوضح "تقود اللجنة الاولمبية الدولية سياسة قاسية ضد التنشط وبطبيعة الحال، نتابع كل القضايا المتعلقة بالمنشطات حتى النهاية. الآن نحن امام قضية قيد الاجراء وبالتالي لا نستطيع القيام بأي تعليقات لا سيما بأن الأمر يتعلق برياضية قاصرة وبالتالي علينا التحلي بالحذر".

يذكر ان رياضيي روسيا يشاركون تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية، بسبب فضيحة التنشط الممنهج في البلاد منذ أولمبياد سوتشي الشتوي عام 2014.

© 2022 AFP