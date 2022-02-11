بطولة ألمانيا: لايبزيغ يقسو على كولن ويستعيد توازنه

برلين (أ ف ب) – قسا لايبزيغ على ضيفه كولن عندما تغلب عليه 3-1 واستعاد توازنه الجمعة في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

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ومنح الفرنسي كريستوفر نكونكو التقدم للابزيغ في الدقيقة 25، وعزز الإسباني داني أولمو مطلع الشوط الثاني (54)، قبل أن يضيف مواطنه أنخليلينيو الثالث بعد ثلاث دقائق (57).

وسجل تيم ليمبيرل الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

واستعاد لايبزيغ نغمة الفوز بسرعة بعد خسارته امام بايرن ميونيخ 2-3 في المرحلة الماضية والتي أوقفت ثلاثة انتصارات متتالية له.

وهو الفوز العاشر للايبزيغ هذا الموسم رافعا رصيده الى 34 نقطة فصعد الى المركز الرابع مؤقتا بفارق الاهداف امام أونيون برلين الذي يستضيف بوروسيا دورتموند الأحد في ختام المرحلة.

واستعد لايبزيغ بأفضل طريقة ممكنة لاستضافة ريال سوسييداد الاسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، مني كولن بخسارته السادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السابع وبات مهددا بالتراجع الى المركز العاشر في حال فوز هوفنهايم على ضيفه أرمينيا بيليفيلد الأحد، وأينتراخت فرانكفورت على فولفسبورغ وماينتس على مضيفه فرايبورغ السبت.

ويلعب السبت أيضا بوروسيا مونشنغلادباخ مع أوغسبورغ، وغرويتر فورث مع هرتا برلين، وفرايبورغ مع ماينتس، وبوخوم مع بايرن ميونيخ، وباير ليفركوزن مع شتوتغارت.

© 2022 AFP