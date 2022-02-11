بطولة إيطاليا: الفرنسي هرنانديز يمدد عقده مع ميلان

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

الفرنسي تيو هرنانديز يحتفل بتسجيله الهدف الثاني الشخصي والثالث لميلان ضد فينيتسيا في الدوري الايطالي لكرة القدم في 9 كانون الثاني/يناير 2022

ميلانو (أ ف ب) – أعلن ميلان ثاني الدوري الإيطالي في كرة القدم الجمعة أن مدافعه الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز مدد عقده حتى عام 2026.

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وقال النادي اللومباردي في بيان مصحوب بصورة للمدافع الفرنسي بصدد التوقيع على عقده محاطًا بالمسؤولين "يسر ميلان أن يعلن عن تمديد عقد ثيو برنار فرانسوا هرنانديز حتى 30 (حزيران) يونيو 2026".

وأضاف البيان "وصل ثيو إلى ميلان في صيف عام 2019 وأظهر على الفور مؤهلاته على ارضية الملعب، وجذب إعجاب وحب أنصار الأحمر والأسود في جميع أنحاء العالم (...) سيواصل ثيو هرنانديز وميلان رحلتهما معًا".

وكان هرنانديز مرتبطًا مع ميلان حتى عام 2024.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية اليومية أن راتبه السنوي سيرتفع من 1.5 إلى 4.5 مليون، إضافة غلى المكافآت.

© 2022 AFP