بطولة فرنسا: مبابي يقود سان جرمان إلى فوز قاتل على رين قبل استضافة ريال مدريد

مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي يحتفل بهدف الفوز في مرمى رين (1-صفر) في الدوري الفرنسي في 11 شباط/فبراير 2022.

باريس (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان المتصدر إلى فوز قاتل على ضيفه رين 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

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وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الدقائق الست التي احتسبت وقتا بدل ضائع، فعزز صدارته برصيد 59 نقطة موسعا الفارق الى 16 نقطة امام مطارده المباشر مرسيليا الذي يحل ضيفا على متز الاحد في ختام المرحلة.

وعاند الحظ مبابي أغلب فترات المباراة وحرمه القائم الأيسر من هدف في الشوط الأول، وألغى له حكم الفيديو "في أيه آر" هدفا مطلع الشوط الثاني قبل أن ينجح في الوقت القاتل بتمريرة حاسمة من النجم الارجنتيني ليونيل ميسي هي السادسة له هذا الموسم.

ورفع مبابي غلته الى 12 هدفا هذا الموسم فلحق بمهاجم ليل الدولي الكندي جوناثان ديفيد في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف مهاجم موناكو الدولي وسام بن يدر المتصدر.

ولم يقدم النادي الباريسي أداء مقنعا وعانى الامرين امام رين الذي كان في طريقه الى انتزاع تعادل مستحق بل كان بإمكانه العودة بالنقاط الثلاث من العاصمة.

ولعب مبابي دور المنقذ وخفف الضغوطات على زملائه قبل القمة المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان رين صاحب الخطورة في بداية المباراة وكاد بنجامان بوريجو يفعلها بتسديدة "على الطائر" من مسافة قريبة لكن حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس أبعدها بصعوبة من خط المرمى الى ركنية (7).

وعاد رين ليهدد مرمى نافاس بتسديدة للاعب وسطه الكرواتي لوفرو ماير بتسديدة قوية خادعة من خارج المنطقة ارتطمت بقدم القائد الدولي البرازيلي ماركينيوس مرت بجوار القائم الايسر (13)، ورأسية لللاعب الوسط باتيست سانتاماريا اثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الايمن (14).

وانتظر باريس سان جرمان الدقيقة 34 لتهديد مرمى رين بتسديدة خادعة لمبابي من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايسر للحارس التركي دوغان عالمدار (43).

وحرم القائم الأيسر مبابي من افتتاح التسجيل عندما رد تسديدته الزاحفة من داخل المنطقة فتهيأت أمام الهولندي تشافي سيمونس الذي سددها زاحفة ايضا ابعدها المدافع 25 في توقيت مناسب (40).

وتابع رين أفضليته في الشوط الثاني لكن دون خطورة على مرمى نافاس، فيما أهدر مبابي فرصة سهلة لهز الشباك عندما تلقى كرة من الألماني يوليان دراكسلر فتوغل داخل المنطقة وسددها برعونة بعيدا عن المرمى (64).

لكن مبابي عوض بعد دقيقة واحدة بتسجيله الهدف الاول عندما تلقى كرة خلف الدفاع من ميسي فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس قبل ان يسددها داخل المرمى (65)، بيد أنه ألغي بداعي التسلل عقب اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

ودفع المدرب الارجنتيني لباريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو بمواطنه أنخل دي ماريا والهولندي جورجينيو فينالدوم مكان دراكسلر وسيمونس لكن دون أن تتغير النتيجة، ثم أجرى ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 83 بإشراك مواطنه ماورو إيكاردي والبرتغالي نونو منديش والالماني ثيلو كيهرر مكان الارجنتيني لياندرو باريديس والاسباني خوان برنات والمغربي أشرف حكيمي.

وفعلها مبابي عندما تلقى كرة داخل المنطقة من ميسي اثر هجمة مرتدة قادها ايكاردي فسددها بيمناه زاحفة في الزاوية اليسرى البعيدة لحارس مرمى الضيوف (90+3).

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءي مونبلييه مع ليل، وليون مع نيس، ويلعب الأحد موناكو مع لوريان، ونانت مع رينس، وكليرمون فيران مع سانت اتيان، وبريست مع تروا، وأنجيه مع ستراسبورغ، ولنس مع بوردو.

© 2022 AFP