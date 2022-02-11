تقديم: بايرن ميونيخ للزحف نحو اللقب وسط أحاديث عن مباريات "بلاي أوف"

ميكايلا ريهلي ا ف ب

يناقش الدوري الالماني مباريات بلاي-أوف من نصف نهائي ونهائي في نهاية الموسم لإضافة حماسة على البطولة في ظل هيمنة بايرن ميونيخ

برلين (أ ف ب) – بينما يواصل بايرن ميونيخ زحفه نحو لقب عاشر تواليًا في الدوري الألماني عندما يحل على بوخوم ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين السبت، يخيم على البوندسليغا جدل حول إقامة مباريات بلاي-أوف مع نهاية الموسم لإضفاء الإثارة على البطولة.

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يبتعد العملاق البافاري بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند، أقرب مطارديه، ومن غير المرجح أن يخسر هذه الافضلية عندما يسافر الى بوخوم لمواجهة فريق المدينة المتواضع.

وفي ظل توجّه الدوري الى موسم آخر من دون سباق مثير وجاد على اللقب بعد عقد من الهيمنة المطلقة من بايرن ميونيخ، تُطرح أسئلة حول إمكانية اعتماد نظام جديد.

قالت دوناتا هوبفين، المديرة التنفيذية الجديدة لرابطة الدوري التي تشرف على جميع الدرجات، في حديث مع صحيفة "بيلد" العريقة الاحد الماضي "لا توجد محظورات بالنسبة لي. إذا كانت المباريات الفاصلة (بلاي-أوف) ستساعدنا، فسنتحدث عن المباريات الفاصلة".

يوم الأربعاء، حصلت على بعض الدعم غير المتوقع من بايرن، النادي الذي سيكون من الناحية النظرية أكبر الخاسرين في النظام الجديد.

وقال المدير التنفيذي في النادي، الحارس الاسطوري أوليفر كان، لصحيفة "كيكر" الالمانية "سيضفي نظام من نصف نهائي ونهائي المزيد من الإثارة للمشجعين، لذا من المنطقي تداول ومناقشة هذه الأفكار. نحن دائمًا منفتحون على اقتراحات جديدة".

كان يُحدد بطل ألمانيا عبر نظام الدوريات الإقليمية والمباريات الفاصلة على المستوى الوطني الى حين إنشاء البوندسليغا في عام 1963، واعتمدت البطولات الأوروبية الأصغر مثل الدوري البلجيكي نظام المباريات الفاصلة في العقود الأخيرة.

في حال حدوثه، سيكون البوندسليغا أول دوري من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يطرح هذا النظام. ومع ذلك، شكك البعض في هذا الاقتراح.

رفضت الرابطة الوطنية للمشجعين "أونسيري كورفي" الاقتراح رفضًا قاطعًا الخميس، بحجة أن قوانين مالية أكثر صرامة وتوزيع أكثر عدلاً للأموال من حقوق البث التلفزيوني هما وسيلتان أفضل لتطوير المنافسة.

وذكرت صحيفة "كيكر" أن غالبية أندية البوندسليغا تعارض أيضًا الفكرة، بينها باير ليفركوزن، أينتراخت فرانكفورت وأونيون برلين.

ولكن سواء مع تغيير في النظام أو وضع قوانين جديدة، بدأ الدوري في الاعتراف بأن هيمنة بايرن ميونيخ أصبحت مشكلة خطيرة.

ويفتقد العملاق البافاري لخدمات قائده وحارسه مانويل نوير الذي يتعافى من جراحة طفيفة في ركبته، إلا أن ذلك لن يمنعه من أن يكون مرشحًا لتحقيق فوزه الثامن عشر هذا الموسم في الدوري والرابع تواليًا.

حقق حامل اللقب فوزًا مثيرًا 3-2 على لايبزيغ الاسبوع الماضي، في حين سقط بوروسيا دورتموند الثاني سقوطًا مدويًا على أرضه 5-2 ضد باير ليفركوزن الثالث الذي أنهى منطقيًا آماله بالمنافسة على اللقب.

ويأمل الفريق الاصفر والاسود في العودة الى السكة الصحيحة عندما يحل على أونيون برلين المتألق صاحب المركز الرابع الاحد، والذي يأمل في النهوض بعد سقوطه ضد أوغسبورغ الاسبوع الفائت.

لطالما كان هان-يواكيم فاتسكه، المدير التنفيذي لدورتموند، ضد نظام جديد في البطولة ولكنه بدا أكثر ليونة هذا الاسبوع، إذ قال لكيكر "لم أكن يومًا محبذّا لمباريات بلاي-أوف، ولكن نظرًا للوضع الحالي، لا يمكننا وضع خطوط حمر عريضة".

رجل تحت المجهر: مدرب كولن

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لستيفن باومغارت مدرب كولن الاسبوع الماضي حين كان يشاهد المباراة التي فاز بها فريقه ضد فرايبورغ من غرفة الجلوس أثناء فترة العزل لإصابته بفيروس كورونا.

أظهر المقطع الذي نشرته عائلته باومغارت وهو يصرخ على شاشة التلفاز ويقفز في الغرفة، تارة ابتهاجًا وتارة من الإحباط، مما أثار رد فعل قلق من كلبه.

من حسن حظ كولن والكلب، فإن نتيجة باومغارت أصبحت سلبية وسيكون قادرًا على قيادة فريق صاحب المركز السادس ضد لايبزيغ.

ويعتبر ابن الـ50 عامًا من أكثر المدربين حركة على خط التماس وستراقبه الكاميرات جيدًَا في المباراة.

إحصاءات

14- مباراة تنافسية منذ آخر فوز لبوخوم على بايرن ميونيخ في شباط/فبراير 2004.

4- هزائم متتالية لبوروسيا مونشنغلادباخ على أرضه في الدوري، وقد يعادل رقمه القياسي في حال خسارته ضد أوغسبروغ السبت.

© 2022 AFP