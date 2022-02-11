فورمولا واحد: تمديد عقد جائزة البحرين الكبرى حتى... 2036

باريس (أ ف ب) – في خطوة نادرة في تاريخ الفورمولا واحد من حيث مدة الفترة الزمنية، مددت جائزة البحرين الكبرى عقدها مع إدارة سباقات الفئة الأولى حتى 2036 بحسب ما أعلنت الأخيرة الجمعة.

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واستضافت البحرين إحدى جولات بطولات العالم للمرة الأولى في 2004 حين باتت أول بلد عربي ينظم سباقاً للفورمولا واحد، قبل أن تلحق بها الإمارات مع جائزة أبوظبي اعتباراً من 2009 (مرتبطة بعقد حتى 2030)، وصولاً الى انضمام السعودية وقطر للروزنامة ابتداء من الموسم الماضي (استضافت قطر السباق العام الماضي لكنها تغيب عن موسم 2022 قبل العودة في الموسم الذي يليه بعقد لعشرة أعوام).

وقالت الفورمولا واحد في بيان الجمعة "سيستمر سباق الفورمولا واحد في البحرين حتى عام 2036 على أقل تقدير، بعد تمديد العقد مع مروج السباق، حلبة البحرين الدولية".

وتحدث المدير التنفيذي ورئيس فورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي عن هذا العقد الطويل الأمد، قائلاً "يُسعدني أننا سنتسابق على حلبة البحرين الدولية حتى عام 2036 حيث سنحظى بالمزيد من السباقات المذهلة والإثارة لإمتاع جمهورنا. منذ عام 2004، عشنا بعض السباقات الرائعة في الصخير ونتطلع بفارغ الصبر للعودة الى هناك من أجل انطلاق بطولة 2022 حيث نبدأ حقبة جديدة لهذه الرياضة" من حيث التعديلات التقنية.

وتحتضن حلبة البحرين الدولية في الصخير السباق الافتتاحي لموسم 2022 في 20 آذار/مارس ضمن موسم مكون من 23 جولة، آخرها سيكون في أبوظبي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما سيكون السباق السعودي في الجولة الثانية المقررة في 27 آذار/مارس.

وأضاف دومينيكالي "كانت البحرين أول دولة في الشرق الأوسط ترحب بالفورمولا واحد ولها مكانة خاصة جداً في رياضتنا، وأنا شخصياً أود أن أشكر صاحب السمو الأمير سلمان وفريقه على تفانيهم وعملهم الجاد طوال شراكتنا ونتطلع لأعوام طويلة من التسابق".

وبدوره، قال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، إنه "بعد 18 عاماً من سباقات الفورمولا واحد، نحن فخورون بأننا لعبنا دوراً في التاريخ الغني للفورمولا واحد ونحن نتطلع الآن لمواصلة البناء مستقبلاً على هذا الإرث".

وتابع "إن النمو والاهتمام برياضة السيارات في البحرين والشرق الأوسط لهما زخم كبير، مع احتضان جيل جديد من المشجعين لرياضتنا الرائعة، ونتطلع الى مواصلة هذا التقدم".

© 2022 AFP