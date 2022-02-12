أولمبياد بكين: ذهبية ثانية للأميركية جاكوبيليس في السنوبورد

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

الأميركية ليندساي جاكوبيليس (يمين) والإيطالية ميكيلا مايولي في نهائي السنوبورد كروس المختلط في أولمبياد بكين

تشانغجياكو (الصين) (أ ف ب) – بعد ثلاثة أيام من تتويجها في فردي السنوبورد كروس، أحرزت الأميركية ليندساي جاكوبيليس ذهبيتها الثانية في أولمبياد بكين الشتوي، السبت في مسابقة الفرق المختلطة لألواح التزلج سنوبورد كروس.

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ونالت جاكوبيليس (36 عاماً) الذهبية بعد حصدها المركز الأول مع زميلها المخضرم نيك باومغارتنر (40 عاماً) تحت ثلوج تشانغجياكو.

وتفوّقت جاكوبيليس على الإيطالية ميكيلا مويولي بفارق سنتيمترات اثر تقدمها في المنعطف قبل الأخير، علماً ان الفريق الإيطالي ضم أيضاً عمر فيزينتين.

وراحت البرونزية للكنديين إليو غروندان وميرييتا أودين.

ويأتي تتويج جاكوبيليس وباومغارتنر، بعد اتهام بطلة السنوبورد السابقة كالان شيثلوك-سيفسوف مدرب المنتخب الأميركي الحالي بيتر فولي بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق، في منشورات على موقع انستغرام الجمعة.

واتهمت المتزلجة المولودة في ألاسكا والتي ستحتفل بعيدها الـ33 بعد يومين، أيضاً لاعب السنوبورد المتواجد في بكين راهناً، هاغن كيرني، باستخدام تعبير عنصري ضدها والمشاركة في أعمال مضايقة.

© 2022 AFP