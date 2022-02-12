أولمبياد بكين: محكمة التحكيم تقرّر الإثنين في قضية تنشط فالييفا

آن-كريستيان بوجولا ا ف ب

بكين (أ ف ب) – ستحدّد محكمة التحكيم الرياضية الإثنين مصير تنشط المتزحلقة الروسية على الجليد كاميلا فالييفا البالغة 15 عاماً، بعد مساهمتها باحراز ميدالية ذهبية الفرق لبلادها في أولمبياد بكين الشتوي الحالي.

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وتهدّد حالة فالييفا نزاهة الألعاب الحالية، فيما قالت محكمة التحكيم انها ستعقد جلسة استماع عبر الفيديو الأحد. كتبت في بيان السبت "بعد الاستماع، ستناقش اللجنة وتحضّر التحكيم الذي يتضمّن القرار".

تابعت "من المنتظر أن يُبلّغ القرار للأطراف بعد ظهر يوم الإثنين 14 شباط/فبراير"، أي قبل يوم من المشاركة المقررة لفالييفا في مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد.

وكانت الوكالة الدولية المشرفة على فحوص المنشطات خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أعلنت الجمعة أن فالييفا خضعت لاختبار إيجابي في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، خلال بطولة روسيا في سان بطرسبورغ من قبل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات وجاءت نتيجته إيجابية.

وقد كشفت الوكالة المشرفة على فحوص المنشطات بأن الروسية تناولت مادة تريميتازيدين التي توصف عادة لمعالجة الدوار والتهاب الحلق والمحظورة من الوكالة العالمية للمنشطات (وادا). كما تساعد المادة في تدفق الدم وتساعد على التحمل.

وعُرفت نتيجة هذا الفحص عبر مختبر في ستوكهولم معتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في 8 شباط/فبراير، أي في اليوم التالي بعد تتويج فالييفا بالميدالية الذهبية مع منتخب بلادها.

وسرعان ما أوقفتها الوكالة الروسية الرياضية بشكل موقت قبل أن ترفع الايقاف في اليوم التالي، لكن اللجنة الاولمبية الدولية قررت استئناف قرار رفع العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وترافق قضية فالييفا التي تدربت السبت في بكين، مشاركة الرياضيين الروس الذين يدافعون عن ألوان علم بلادهم باسم اللجنة الأولمبية الروسية، بسبب فضيحة التنشط الممنهج في البلاد منذ أولمبياد سوتشي الشتوي عام 2014.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، شكك رئيس الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات ترافيس تيغارت بتأخير صدور نتيجة الاختبار "الاخفاق في الابلاغ عن اختبار تم اجراؤه في كانون الأول/ديسمبر إلى ما بعد مشاركة الفريق في الألعاب هو فشل ذريع للنظام، لحماية الجمهور، نزاهة الألعاب والرياضيين النظيفين الذين اضطروا للمنافسة".

أضاف ان الولايات المتحدة وعدة دول أخرى تعجّل بشكل روتيني بنتائج الاختبارات للرياضيين المقررة مشاركتهم في البطولات الكبرى، لتجنب مواقف مشابهة لما حصل مع فالييفا.

وقالت وكالة مكافحة المنشطات الروسية انه تم ابلاغها بأن سبب التأخير يعود للارتفاع الحاد بعدد الاصابات بفيروس كورونا مطلع السنة.

وكان ستانيسلاف بوزدنياكوف، رئيس اللجنة الاولمبية الروسية، قد صرّح لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" إن "توقيت فحص العينات يثير تساؤلات جدية"، مشيرًا إلى أنه تم إصدار النتيجة الايجابية بشكل متعمد لتتزامن مع الألعاب الأولمبية، مضيفًا "يبدو أن شخصًا ما احتفظ بالعينة حتى نهاية منافسات التزحلق الفني على الجليد".

في المقابل، أصدر الكرملين بيانًا أكد فيه دعم فالييفا وقال المتحدث باسمه ديميتري بسكوف "ندعم بكل قوة كاميلا فالييفا وندعو العالم بأجمعه لمساندتها!" .وأضاف "نقول لكاميلا +لا تخبئي وجهك..أنت روسية".

© 2022 AFP