الإمارات تقيل المدرب الهولندي فان مارفيك للمرة الثانية

جاك غيز ا ف ب

دبي (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم السبت إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك للمرة الثانية من منصبه مدرباً للمنتخب الأول، في حين يتصدر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا قائمة البدلاء.

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وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي "قرّر مجلس إدارة اتحاد الامارات لكرة القدم إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد".

وتابع "يأتي القرار بناء على توصية لجنة المنتخبات الوطنية.. وسيتم الاعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيتولى الاشراف على المنتخب خلال الأيام المقبلة".

وكان فان مارفيك (69 عاماً) الذي قاد هولندا إلى وصافة مونديال 2010، أقيل من تدريب الإمارات لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بعدما ودّع "الأبيض" منافسات كأس الخليج الرابعة والعشرين في الدوحة من الدور الاول، ثم تم تعيينه مجددا في كانون الثاني/ يناير 2020 لقيادة المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر.

وتحتل الامارات حاليا المركز الثالث في المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن لبنان و4 عن العراق، وهي ستلعب الجولتين الاخيرتين أمام العراق في 24 آذار/ مارس، ثم كوريا الجنوبية في 29 منه.

وتبدو الامارات الأقرب لحسم المركز الثالث المؤهل لخوض ملحق آسيوي مع ثاني المجموعة الثانية، ثم عالمي مع خامس تصفيات اميركا الجنوبية.

وذكرت وسائل الاعلام الاماراتية أن أروابارينا (46 عاما) الذي سبق له قيادة الوصل (2016-2018) وشباب الأهلي (2018-2020) هو الأقرب لخلافة فان مارفيك، كونه يملك خبرة واسعة في الدوري الاماراتي والمنطقة العربية، حيث سبق له تدريب أيضا الريان القطري عام 2018، وبيراميدز المصري من 2020 حتى 29 حزيران / يونيو 2021.

© 2022 AFP