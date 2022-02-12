الصين تسمح بعقار فايزر المضاد لكوفيد-19 "بشروط"

جويل ساجيه ا ف ب/ارشيف

حقنة وجرعة من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في باريس

بكين (أ ف ب) – سمحت الوكالة الصينية للأدوية السبت "بشروط" باستخدام عقار فايزر لمعالجة مرض كوفيد-19 فيما تبقى اللقاحات الأجنبية تنتظر الضوء الأخضر في هذا البلد.

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ويسوق هذا المضاد الفيروسي، الذي يؤخذ عبر الفم، تحت اسم "باكسلوفيد". وسمحت به الولايات المتحدة نهاية كانون الأول/ديسمبر وقد حذت حذوها بعد ذلك حوالى أربعين دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت دراسات أنه يخفض بشكل كبير حالات الاستشفاء والوفيات لدى مرضى لديهم استعداد للاصابة بشكل خطر من المرض، ويعتقد انه فعال في مواجهة المتحورة أوميكرون.

وتعمل المضادات الفيروسية على خفض قدرة الفيروس على التكاثر مما يلجم تطور المرض.

وقالت الوكالة الصينية للمواد الطبية إنها "وافقت" على الدواء "بشروط". فعلى غرار دول أخرى سيحصر وصف هذا الدواء للمرضى الذين قد يصابون بشكل حاد من كوفيد-19.

وأضافت الوكالة الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن على شركة فايزر مواصلة الدراسات على هذا العقار وعرض النتائج على الهيئة الناظمة الصينية.

وأتت الموافقة فيما تواجه الصين منذ أسابيع عدة بعض بؤر الإصابة الصغيرة. ومع أن رقعة هذه البؤر محصورة إلا ان السلطات الصحية تشهد تعبئة بسبب رصد إصابات عدة بالمتحورة أوميكرون.

ولم تسمح الصين حتى الآن بأي لقاح أجنبي مضاد لفيروس كورونا.

واللقاحات الوحيدة المتوافرة في البلاد مصنعة محليا من قبل مختبرات "سينوفارم" العامة و"سينوفاك" الخاصة وتعتمد على التقنية الكلاسيكية بالفيروس المعطل المفعول.

وتفيد وزارة الصحة الصينية بأن 3,03 مليارات جرعة لقاح أعطيت في البلاد التي أشارت إلى ان نسبة التلقيح الكامل بجرعتين تجاوزت 90%.

© 2022 AFP