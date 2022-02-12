انتخابات رئاسية مبكرة في تركمانستان في 12 آذار/مارس

كارل كورت تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

رئيس تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف يصل إلى الملعب الوطني في بكين في مراسم افتتاح دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية في الرابع من شباط/فبراير 2022

عشق اباد (أ ف ب) – باشر رئيس تركمانستان السلطوي قربان قلي بردي محمدوف عملية انتقال السلطة مع الإعلان السبت تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في آذار/مارس، ومن المرجح أن يخلفه نجله وإن لم يتم الكشف عن ذلك بعد.

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قال الناطق باسم اللجنة الانتخابية في تركمانستان بزركان غاراييف لوكالة فرانس برس "وجّهنا الرئيس للتحضير لانتخابات رئاسية مبكرة في 12 آذر/مارس".

وكان الرئيس بردي محمدوف البالغ 64 عاما الذي يرئس البلاد منذ 15 عاما قال الجمعة إنه "اتخذ قرارا صعبا" بشأن دوره نظرا إلى سنّه، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى "قادة شباب".

وكثرت التكهنات في الأسابيع الأخيرة حول النظام وهو من الأكثر انغلاقا في العالم. وتوقع بعضها أن الرئيس يريد التخلي عن منصبه لصالح نجله سردار البالغ 40 عاما الذي تولى مناصب عدة في السنوات الأخيرة.

والمح الرئيس التركمانستاني الجمعة إلى أنه يريد الانسحاب، خلال كلمة أمام البرلمان والحكومة لكن كلامه هذا لم ينقل مباشرة عبر التلفزيون بل لخصت وسائل الإعلام العامة فحواه في ما بعد.

وقال في كلمة مخصصة للتحدث عن استراتيجية التنمية للبلاد لمدة 30 عاما "قبل 15 عاما، في 11 شباط/فبراير 2007، جرت في بلادنا انتخابات لاختيار رئيس تركمانستان. اختارني الشعب العزيز لشغل أعلى منصب في الدولة، ووضعوا ثقتهم العميقة بي".

واضاف أن "مسار الحكم في هذه المرحلة الجديدة من تطوير البلاد يجب أن يسلم إلى قادة شباب"، في اشارة إلى قرب مغادرته منصب الرئيس مع احتفاظه برئاسة البرلمان التي يتولاها أيضا.

وأرسى بردي محمدوف على غرار سلفه صابر مراد نيازوف الذي توفي العام 2006، نظاما يقوم على عبادة شخصه. وهو يتحكم بكل السلطات فيما كل أشكال الانتقاد محظورة.

وتمارس الشرطة والأجهزة الأمنية مهامها في البلاد دون رحمة. وغالباً ما يتم اجبار كبار المسؤولين الذين تتم تنحيتهم على تقديم اعتذارات متلفزة.

حصان وكلب وتمثال

وتواجه تركمانستان الغنية بالغاز، أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كوفيد-19 مع أن السلطات لم تعترف بأي إصابة في البلاد فارضة إجراءات إغلاق صارمة وجاعلة التلقيح إلزاميا.

مراسم ازاحة الستار عن تمثال ذهبي لرئيس تركمانستان قربان علي بردي محمدوف في عشق اباد، الاثنين 25 ايار/مايو 2015 ايغور ساسين اف ب

ويميل الرئيس التركماني، وهو طبيب أسنان سابق، إلى الظهور على شاشات التلفزيون في مشاهد استعراضية وهو يمتطي جواده ويركب الدراجة ويقوم بتأليف النوتات الموسيقية مع حفيده. وتلقى بعض مقاطع الفيديو هذه رواجاً على الإنترنت.

ويتولى سردار نجل الرئيس منصب نائب رئيس الوزراء المكلف الاقتصاد. وخلف والده في رئاسة الجمعية الوطنية لخيول "أخال تكه"، وهي فصيلة وطنية يتغنى سكان تركمانستان بجمالها ورشاقتها.

في نيسان/أبريل 2021، رُقي إلى مرتبة "المربي المحترم" لفصيلة من كلاب الرعيان تدعى "ألاباي"، وهي سلالة تحظى بالتكريم في هذا البلد المغلق في آسيا الوسطى.

ولد قربان قلي بردي محمدوف في 29 حزيران/يونيو 1957، وامتهن طب أسنان وكان طبيب سلفه صابر مراد نيازوف قبل أن يعينه الأخير وزيراً للصحة في العام 1997.

إثر الوفاة المفاجئة للرئيس الذي حكم تركمانستان منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، تسلم بردي محمدوف قيادة البلاد مدعوماً من أجهزة الاستخبارات.

في السنوات الأولى من رئاسته قام بتفكيك رموز سلفه. تم نقل التمثال الذهبي لنيازوف من وسط العاصمة عشق أباد إلى ضواحيها.

ثم أرسى عبادة شخصه. في العام 2015 ، دشنت السلطات في العاصمة عشق أباد تمثالًا ذهبيًا يمثل بردي محمدوف ممتطيا جواده وممسكا بحمامة في اليد اليمنى.

© 2022 AFP