بطولة إسبانيا: ريال يتحضر لموقعة سان جرمان بتعادل مخيب أمام فياريال

مدريد (أ ف ب) – تحضر ريال مدريد المتصدر لموقعته المرتقبة الثلاثاء في باريس ضد سان جرمان الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بتعادل سلبي مخيب على أرض فياريال السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وكان النادي الملكي يمني النفس بالعودة من ملعب "لا سيراميكا" بفوزه السابع عشر للموسم من أجل استعادة فارق النقاط الست الذي كان يفصله عن ملاحقه إشبيلية الفائز الجمعة على إلتشي 2-صفر، إلا أنه عجز عن الوصول الى الشباك واكتفى بالتعادل السادس للموسم رافعاً رصيده إلى 54 نقطة، ليتقلص الفارق بينه وبين النادي الأندلسي الى أربع نقاط.

وتأثر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بغياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة لإصابة في الفخذ تعرض له خلال التعادل مع ليتشي (2-2) في 23 كانون الثاني/يناير حين أهدر أول ركلة جزاء له في الدوري الإسباني، لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً للسفر مع الفريق الى باريس لمواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في سان جرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

© 2022 AFP