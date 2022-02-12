بطولة فرنسا: ليل يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على مونبلييه

سيلفان توماس ا ف ب

لاعبو ليل يحتفلون بهدف الفوز على مونبلييه 1-صفر في لقاء الفريقين في الدوري الفرنسي على ملعب موسون ستاديوم في مونبلييه في 12 شباط/فبراير 2022

مونبيلييه (فرنسا) (أ ف ب) – عاد ليل حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه مونبلييه 1-صفر السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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ويُدين ليل بفوزه التاسع هذا الموسم إلى لاعبه البرتغالي ميغيل أنخيلو دا سيلفا روشا "تشيكا" الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 77 بعدما استغل تسديدة من زميله بنجامان أندريه وتدخل مدافع مونبلييه مامادو ساكو داخل المنطقة، لينقضّ على الكرة ويستفيد من تمدد الحارس السويسري يوناس أوملين أرضاً ويسدد بالقدم اليمنى في الشباك.

وتقدم ليل للمركز السابع برصيد 35 نقطة على حساب مونبلييه المتراجع للثامن بفارق نقطة، لكنه حامل اللقب يتخلف بفارق 24 نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر والفائز على رين 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة.

وخاض ليل اللقاء على وقع خسارتين توالياً أمام بريست صفر-2 وباريس سان جرمان 1-5 في الدوري،وكان يمني نفسه بتحقيق نتيجة جيدة تعيد إليه المعنويات قبل التوجه إلى العاصمة الانكليزية لندن في 22 الشهر الحالي لمواجهة تشلسي في دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليل على مونبلييه للمرة الثالثة توالياً بعد انتصارين في الموسم الماضي صفر-1 و3-2، محققاً هذا الانجاز للمرة الاولى على منافسه في دوري النخبة.

كما تابع مونبلييه اهدار النقاط على أرضه حيث لم يفز في مبارياته الخمس الاخيرة، فتعرض إلى أربع هزائم مقابل فوز (أمام موناكو 3-2) في "ليغ 1".

واعتمد ليل على هدافه الكندي جوناثان ديفيد (12 هدفاً في الدوري)، فيما عاد التركي بوراك يلماز إلى المجموعة (دخل في الدقيقة 64).

وكان لافتاً قرار المدرب المدرب جوسلان غورفينيك استبدال حارس مرماه الكرواتي إيفو غربيتش بعد ادائه المخيب أمام النادي الباريسي، بنظيره البرازيلي ليو جارديم بين الخشبات الثلاث.

ويلعب لاحقاً ليون مع نيس.

© 2022 AFP