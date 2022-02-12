دوري أن بي ايه: إمبيد يتابع مستوياته الرائعة مع فيلادلفيا

تيم نوانتشوكوو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

يتألق إمبيد في المباريات العشرين الأخيرة مع فيلادلفيا في دوري أن بي ايه

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل الكاميروني جويل إمبيد 25 نقطة و19 متابعة وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 100-87، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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إمبيد الذي أضاف 5 صدات (بلوك) وأربع تمريرات حاسمة أمام 20.600 متفرج على ملعب ولس فارغو سنتر، سجّل 25 نقطة أو أكثر للمباراة الـ22 توالياً في دوري أن بي ايه.

وخاض فيلادلفيا مباراته الأولى منذ الصفقة الضخمة مع بروكلين نتس الخميس والتي شهدت انتقال أفضل لاعب سابقاً في الدوري جيمس هاردن إلى فيلادلفيا ليحمل ألوان ثلاثة أندية في آخر سنتين.

ومقابل هاردن وبول ميلساب، انضمّ إلى بروكلين الأسترالي بن سيمونز، أندري دروموند، سيث كوري ولاعبين من الجولة الأولى في خيار اللاعبين الجدد (درافت).

وفي ظل عدم جهوزيتهم، غاب اللاعبون الخمسة عن تشكيلة فيلادلفيا. قال إمبيد بعد الفوز "من المؤسف خسارة بعض زملائك. قام سيث بعمل رائع لنا".

تابع "لكن جيمس هاردن أحد أفضل اللاعبين في الدوري. هذا مشوّق. ترتفع حظوظ احرازك اللقب مع ضم لاعب مماثل. أنا متشوّق للاعتياد على هذا الأمر".

أضاف للفائز تايريز ماكسي 24 نقطة وتوبياس هاريس 17 نقطة و11 متابعة، فيما كان لاعب الارتكاز ديريك فايفورز أفضل مسجل للخاسر مع 16 نقطة.

وسجّل إمبيد 11 نقطة في الربع الثالث ليستهل فيلادلفيا الربع الأخير متقدّما 77-61.

ويحتل فيلادلفيا المركز الخامس في المنطقة الشرقية (33 فوزاً و22 خسارة)، فيما يرزح أوكلاهوما في المركز قبل الأخير في الغربية (17-38).

في المقابل، رأى مدرب أوكلاهوما مارك ديغنو انه مسرور لعدم اجراء تعاقدات كثيرة مع إغلاق باب الانتقالات "نحبّ شباننا. بالفعل، نحب فريقنا والمسار الذي نسلكه. لا زلنا مبكرين لكن نثق في شباننا وبالاتجاه الذي نسلكه".

© 2022 AFP