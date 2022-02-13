أولمبياد بكين: السويسري أودرمات يتوج بسباق التعرض الطويل ويدخل عالم الكبار

فابريس كوفيريني اف ب

السويسري ماركو أودرمات يحتفل بأول لقب أولمبي في مسيرته عندما أحرز المركز الأول في سباق التعرج الطويل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين في 13 شباط/فبراير 2022.

يانكينغ (الصين) (أ ف ب) – توج السويسري ماركو أودرمات بأول لقب أولمبي في مسيرته وهو في الرابعة والعشرين من عمره عندما أحرز الأحد المركز الأول في سباق التعرج الطويل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022 حيث كان المرشح الأبرز للظفر به.

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وصمد أودرمات، صاحب أفضل توقيت في الجولة الأولى، أمام العودة الرائعة في الجولة الثانية للسلوفيني زان كرانييتش الذي حل ثامنا في الأولى، فنال الميدالية الفضية.

وعادت البرونزية للفرنسي ماتيو فيفر بطل العالم في المسابقة والذي حل ثالثا في الجولة الأولى.

وعوض أودرمات إخفاقه في سباق الانحدار عندما حل سابعا وإقصاءه من سباق التعرج السوبر الطويل، مؤكدا ريادته لسباق التعرج الطويل على الصعيد العالمي بهذا اللقب الأول في حدث كبير.

ونجح متصدر التصنيف العالمي لكأس العالم، في التعامل بشكل جيد مع الظروف الصعبة في بكين خصوصا تساقط الثلوج ورؤية ضعيفة أجرت المنظمين على تأخير بدء الجولة الثانية لمدة 75 دقيقة.

وخيب الفرنسي أليكسيس بينتورو، الفائز بكأس العالم 2020-2021 والمتخصص الأبرز في سباقات التعرج الطويل، الآمال بحلوله خامسا وبدا متأثرا بإصابة في الكتف بسبب سقوطه في التعرج الكومبينيه.

© 2022 AFP