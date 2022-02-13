أولمبياد بكين: ذهبية ثالثة للنروجية رويسلاند

النروجية مارتي أولسبو رويسلاند تحتفل بفوزها بذهبية سباق المطاردة في مسابقة البياتلون في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين في 13 شباط/فبراير 2022.

تشانغجياكو (الصين) (أ ف ب) – توجت النروجية مارتي أولسبو رويسلاند الأحد في تشانغجياكو بلقبها الأولمبي الثالث في الألعاب الشتوية بكين 2022، عندما أحرزت المركز الأول في سباق المطاردة (10 كلم) في مسابقة البياتلون، بعد يومين من تتويجها في سباق السرعة (سبرينت) وأسبوع من فوزها في التتابع المختلط.

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ابتعدت رويسلاند المسابقة التي تتضمن الرماية وتزلج المسافات الطويلة، بفارق حوالي ثلاثين ثانية عن مطاردتها الأولى السويدية إلفيرا أوبيرج في بداية السباق وأنهته بفارق أكثر من دقيقة ونصف، فيما عادت البرونزية لمواطنتها تيريل إيكهوف.

بعدما أصابت أهدافها الخمسة الأخيرة، تركت رويسلاند ميدان الرماية مبتسمة لتأكدها من ضمان الفوز بميدالية ذهبية أخرى في الصين، في حين أن منافساتها لم يكنَّ بدأن مسابقة الرماية.

وهي المرة الرابعة التي تصعد فيها رويسلاند على منصات التتويج في بكين بعد برونزية الفردي (15 كلم)، وباتت قريبة من تحقيق غراند سلام رائع لأنها لا تزال تنافس على لقبي التتابع (6 مرات كلم) الأربعاء والانطلاق الجماعي 12,5 كلم) السبت.

وسبق لرويسلاند، الرياضية الأكثر تتويجا وفوزا بالميداليات في مسابقة البياتلون في دورة أولمبية واحدة، أن حققت الغراند سلام في مونديال 2020 في أنترسيلفا (إيطاليا) حيث كسبت سبع ميداليات من أصل سبع ممكنة بينها خمس ذهبيات (السبرينت، الانطلاق الجماعي، التتابع، التتابع المختلط، التتابع المختلط الفردي).

© 2022 AFP