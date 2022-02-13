الأمم المتحدة تعلن اختطاف خمسة من موظفيها في جنوب اليمن

صالح العبيدي ا ف ب

مقاتلون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في نقطة تفتيش في عدن بتاريخ 3 شباط/فبراير 2022

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أفادت الأمم المتحدة الأحد أن خمسة من موظفيها خطفوا في جنوب اليمن الذي تمزقه الحرب.

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وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إري كانيكو لوكالة فرانس برس إن الخمسة اختطفوا في محافظة أبين جنوب اليمن الجمعة اثناء عودتهم إلى مدينة عدن الساحلية "بعد استكمالهم مهمة ميدانية".

وأضافت أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالسلطات لتأمين إطلاق سراحهم".

ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

أصبحت عدن قاعدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بعد أن طردها المتمردون الحوثيون من العاصمة صنعاء عام 2014.

ويدعم تحالف تقوده السعودية الحكومة في قتالها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ عام 2015، في نزاع أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص.

كما أدى النزاع إلى نزوح ملايين، ما سبب أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

© 2022 AFP