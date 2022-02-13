بطولة ألمانيا: دورتموند يستغل سقوط بايرن ميونيخ ويقلص الفارق الى 6 نقاط

روني هارتمان ا ف ب

لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون بهدف الفريق الثالث ضد أونيون برلين في الدوري الالماني لكرة القدم في 13 شباط/فبراير 2022

برلين (أ ف ب) – استغل بوروسيا دورتموند السقوط الصادم لبايرن ميونيخ 2-4 أمام بوخوم السبت، وعاد بفوز ثمين من أونيون برلين بثلاثية نظيفة في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم الاحد.

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ويملك بايرن ميونيخ 52 نقطة مقابل 46 لدورتموند.

وكان نجم المباراة مهاجم دورتموند المخضرم ماركو رويس صاحب هدفين من أصل ثلاثة، علمًا أنه حظي باستقبال عدائي في مبلعب أونيون برلين من قبل أنصار اصحاب الارض بعد حصوله على ركلة جزاء جدلية في مباراة الفريقين الموسم الماضي.

حقق دورتموند بداية حذرة لكنه سجل هدف التقدم عندما سدد رويس كرة قوية من مسافة قريبة وسط عدد كبير من المدافعين لكنها وجدت طريقها الى الشباك (18).

وسرعان ما أضاف رويس نفسه الثاني بتمريرة عكسية من المدافع الفرنسي دان أكسل زاغادو (25).

وحسم الظهير البرتغالي الدولي رافايل غيريرو النتيجة في صالح دورتموند نهائيًا بتسجيله الهدف الثالث من مسافة قريبة (71).

ولم يحتسب الحكم هدفًا لأونيون برلين بعد الاحتكام الى تقنية حكم الفيديو المساعد بسبب ارتكاب مخالفة على دفاع دورتموند مانويل أكانجي.

وتختتم المرحلة بلقاء هوفنهايم وأرمينيا بيليفلد لاحقًا.

© 2022 AFP