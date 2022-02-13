بطولة إيطاليا: ميلان يواصل صحوته وينتزع الصدارة

مهاجم ميلان البرتغالي رافايل لياو (يمين) يحتفل مع الاسباني ابراهيم دياس بهدف الفوز في مرمى سمبدوريا (صفر) في الدوري الايطالي في 13 شباط/فبراير 2022.

روما (أ ف ب) – واصل ميلان صحوته وانتزع الصدارة من جاره وغريمه إنتر ميلان بفوزه على ضيفه سمبدوريا 1-صفر الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

ويدين ميلان بفوزه الى مهاجمه الدولي البرتغالي رافايل لياو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة السابعة مستغلا كرة طويلة من حارس مرمى الدولي الفرنسي مايك مينيان فتلاعب بالمدافع البولندي بارتوش بريزينسكي في الجهة اليسرى وتوغل داخل المنطقة قبل أن ينهيها بتسديدة قوية زاحفة داخل المرمى.

وحقق ميلان الأهم واستغل جيدا تعثر جاره وغريمه إنتر ميلان حامل اللقب امام مضيفه نابولي 1-1 السبت في افتتاح المرحلة ليرفع رصيده الى 55 نقطة وينتزع منه الصدارة بفارق نقطة واحدة، علما أن إنتر يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

وهو الفوز السابع عشر هذا الموسم لميلان والثاني تواليا بعد الأول على جاره إنتر بالذات عندما قلب عليه الطاولة في المرحلة الماضية محولا تخلفه الى انتصار 2-1 والذي أعقب تعادله مع ضيفه يوفنتوس صفر-صفر. كما هو الفوز الثالث تواليا للنادي اللومباردي في مختلف المسابقات بعد اكتساحه ضيفه لاتسيو برباعية نظيفة الأربعاء في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وتفوق ميلان أيضا بفارق نقطتين عن نابولي الثالث وذلك قبل قمتهما المرتقبة في السادس من الشهر المقبل على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في المرحلة الثامنة والعشرين، وقبلها بخمسة أيام سيلاقي جاره إنتر في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية التي هي الثانية المتبقية لميلان لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا وفشله في حجز مقعد في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بحلوله رابعا في مجموعته بالمسابقة القارية العريقة.

وخاض ميلان المباراة في غياب مدافعيه ثيو هرنانديز الموقوف والدنماركي سيمون كاير المصاب والعملاق السويدي زلاتان ابراهيموفيتش المصاب أيضا.

وكان ميلان الطرف الأفضل في المباراة وكان بإمكانه أن ينهيها في صالحه بأكثر من هدف لولا تألق حارس مرمى الضيوف فلاديميرو فالكوني الذي أنقذ عرينه مرات عدة، أبرزها تسديدة للبرازيلي جونيور ماسياس (44) وكرتين للمهاجم الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو اثر تسديدة أكروباتية من مسافة قريبة (59) ورأسية اثر ركلة ركنية (70)، فضلا عن إبعاده كرة رأسية للقائد أليسيو رومانيولي (71) وانفراد الدولي الكرواتي أنتي ريبيتش (81).

في المقابل، مني سمبدوريا بخسارته الرابعة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

ويلعب لاحقا إمبولي مع كالياري، وجنوى مع ساليرنيتانا، وفيرونا مع أودينيزي، وساسوولو مع روما، وأتالانتا مع يوفنتوس.

© 2022 AFP