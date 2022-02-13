بطولة فرنسا: ستراسبورغ يعزز مركزه الرابع وموناكو يفرط بالمقعد الاوروبي

جان فرانسوا مونييه ا ف ب

لاعبو ستراسبورغ يحتفلون بفوزهم على أنجيه في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 13 شباط/فبراير 2022

باريس (أ ف ب) – عزز ستراسبورغ مركزه الرابع في الدوري الفرنسي لكرة القدم مضيقًا الخناق على نيس الثالث، بفوزه الاحد 1-صفر على مضيفه أنجيه ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين، فيما فرط موناكو بالتقدم الى مركز أوروبي بسقوطه في فخ التعادل السلبي امام ضيفه لوريان.

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وأفاد ستراسبورغ على أكمل وجه من خسارة نيس أمام ليون السبت ليقلص الفارق الى نقطة واحدة مع المركز المؤهل الى خوض الادوار التأهيلية لدوري أبطال أوروبا، إذ يضمن صاحبا المركزين الاولين فقط بلوغ البطولة القارية مباشرة.

ويدين ستراسبورغ بفوزه الثاني تواليًا في الدوري - مقابل خسارتين تواليًا لنيس - الى كيفن غاميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وبات في رصيد النادي الواقع في شمال شرق فرنسا 41 نقطة مقابل 42 لنيس و43 لمرسيليا الثاني الذي بإمكانه الابتعاد عنهما في حال فوزه لاحقًا على مضيفه ميتز.

وفرط موناكو في فرصة انتزاع مركز مؤهل الى المسابقات الاوروبية، بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه لوريان السابع عشر صفر-صفر.

وفشل فريق الإمارة في استغلال خسارة رين الخامس أمام مضيفه باريس سان جرمان المتصدر صفر-1 الجمعة في افتتاح المرحلة من أجل التقدم أمامه بفارق نقطتين.

واكتفى موناكو بنقطة واحدة أبقته في المركز السادس بفارق الاهداف خلف رين وبالفارق ذاته امام ليون.

في المقابل، فك لوريان شراكة المركز السابع عشر مع متز بعدما رفع رصيده الى 21 نقطة مقابل 20 نقطة للأخير.

وعاد نانت الى سكة الانتصارات بفوزه 1-صفر على ضيفه رينس الذي خاض اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 14 بعد طرد المغربي يونس عبد الحميد، رافعًا رصيده الى 35 نقطة في المركز التاسع بفضل هدف النيجيري موزيس سايمون، فيما عاد رينس الى الهزائم بعد أن اكتسح بوردو بخماسية نظيفة في المرحلة السابقة.

وحقق سانت إتيان فوزًا رفعه من المركز الاخير الى الثامن عشر بتفوقه 2-1 على مضيفه كليرمون بهدفي مهدي كمارا (71) وتيموتي كولودجيزاك (82)، بعد أن افتتح سيدريك أوتوندجي من بنين التسجيل لأصحاب الارض (39).

واكتسح بريست ضيفه تروا بنتيجة 5-1 بثنائية لكل من الاوروغوياني مارتين ساتريانو المعار من إنتر الايطالي (1 و27) وفرانك أونورا (49 و67)، فيما اختتم ستيف مونييه من بنين مهرجان الاهداف (82). وكان عادل رامي سجل الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول.

وعاد بريست الى الانتصارات بعد خسارته امام رين في المرحلة السابقة، رافعًا رصيده الى 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب لاحقًا أيضًا لنس مع بوردو.

© 2022 AFP