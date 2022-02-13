دورة روتردام: أوجيه-ألياسيم يحرز أخيرًا اللقب الأول في مسيرته

ساندر كونينغ ايه ان بي/ا ف ب

روتردام (هولندا) (أ ف ب) – فك أخيرًا الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف تاسعًا عالميًا، نحس النهائيات وتوج الأحد بلقبه الاول في مسيرته الاحترافية في المحاولة التاسعة، بعد بفوزه بلقب دورة روتردام الهولندية على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع بنتيجة 6-4، 6-2.

إعلان اقرأ المزيد

وأنهى بذلك ابن الـ21 عامًا سلسلة من ثماني مباريات نهائية مني بها بخيبة أمل، بدأت في ريو دي جانيرو عام 2019.

وقال الشاب بعد الفوز "لم تكن طريقي سهلة منذ النهائي الاول منذ ثلاث سنوات. إنه يوم رائع بالنسبة لي أن أفوز بلقبي الاول وخاصة هنا. خضت أول مباراة لي في منافسات رابطة المحترفين ايه تي بي هنا منذ بضع سنوات، لذا إنها مفارقة رائعة الفوز بلقبي الاول هنا".

وفي المباريات الثماني السابقة، فشل أوجيه-ألياسيم حتى الفوز في أي مجموعة، إلا أنه يقدم مستويات مميزة في العام الحالي. ساهم في بدايته في قيادة كندا الى لقب دورة كأس رابطة محترفي كرة المضرب للمنتخبات "ايه تي بي" على حساب إسبانيا في النهائي، قبل أن يبلغ الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، ويجر الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا الى مباراة من خمس مجموعات.

وبعد أن أزاح في طريقه الى نهائي روتردام كل من البيلاروسي إيغور غيراسيموف، البريطانيين أندي موراي وكاميرون نوري، والروسي أندري روبليف في نصف النهائي، بات يملك في هذا العام 12 انتصارًا، هو الاعلى بين اللاعبين المحترفين.

وهذا الفوز الثالث للكندي على حساب تسيتسيباس مقابل خمس للاخير حققها تواليًا بعد أن كانت أول مباراتين من نصيب أوجيه-ألياسيم في دورة إنديان ويلز للماسترز ودورة كوينز البريطانية في 2019.

وقال للجماهير الهولندية "لديّ العديد من الذكريات الجميلة هنا أمامكم، لذا أشكركم لجعل هذا الاسبوع مميزًا بالنسبة لي، سأتذكره طيلة حياتي".

وتابع "إنه أسعد يوم في مسيرتي وآمل أنه الاول لعديد من أيام أخرى مماثلة".

© 2022 AFP