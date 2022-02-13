دورة سان بطرسبورغ: الإستونية كونتافيت تحرز لقبها السادس

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الاستونية انيت كونتافيت بعد تتويجها في نهائي دورة سان بطرسبورغ الروسية في كرة المضرب على حساب اليونانية ماريا ساكاري في 13 شباط/فبراير 2022

سان بطرسبورغ (أ ف ب) – توجت الإستونية أنيت كونتافيت، المصنفة تاسعة عالميًا، بطلة لدورة سان بطرسبورغ الروسية بفوزها الرائع على اليونانية ماريا ساكاري السابعة بنتيجة 5-7 و7-6 (7-4) و7-5 في مباراة ماراتونية استمرت قرابة ثلاث ساعات الاحد.

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وباتت كونتافيت سادس لاعبة تفوز بـ20 مباراة تواليًا داخل الملاعب المغلقة منذ عام 1990.

واللقب هو السادس لكونتافيت (26 عامًا) في مسيرتها، علمًا بأن الخمسة الاخيرة جاءت في الاشهر السبعة الماضية.

وخلال سيطرتها على المباريات المقامة داخل قاعة، توجت الإستونية بطلة في دورات أوسترافا التشيكية، موسكو الروسية وكلوج الرومانية أيضًا، ما سمح لها بدخول نادي اللاعبات العشر الاوليات للمرة الاولى في مسيرتها. وكانت بلغت نهائي الدورة الختامية "دبليو تي ايه" الموسم الماضي قبل أن تخسر ضد الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

وتقدمت ساكاري 5-2 في المجموعة الثالثة الحاسمة لكن الإستونية فازت بالأشواط الخمسة التالية لتحسم النتيجة في صالحها.

ويبدو أن التعب أدرك ساكاري بعد أن خاضت قرابة ثلاث ساعات أيضًا في الدور نصف النهائي ليبقى في رصيدها لقب واحد في مسيرتها.

© 2022 AFP