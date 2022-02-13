دوري "أن بي ايه": صنز وهيت وبولز تواصل انتصاراتها وووريرز يستعيد توازنه

ستيف تشامبرز غيتي/اف ب

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس خلال المباراة ضد غولدن ستايت ووريرز في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة في 12 شباط/فبراير 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – واصلت فرق فينيكس صنز وميامي هيت وشيكاغو بولز الانتصارات المتتالية، واستعاد غولدن ستايت ووريرز السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وأكرم فينيكس صنز وفادة ضيفه أورلاندو ماجيك عندما تغلب عليه 132-105 محققا فوزه الخامس تواليا والـ46 في 56 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة الدوري والمنطقة الغربية.

وقدم لاعبو فينيكس صنز أداءا جماعيا رائعا لأن تسعة منهم بلغوا حاجز النقاط العشر على الأقل بينهم الخماسي الأساسي في مقدمتهم النجم ديفن بوكر صاحب 26 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وأضاف ديأندريه أيتون 17 نقطة مع 10 متابعات وميكال بريدجز والبديل كريغ توراي 14 نقطة، فيما برز جالين ساغس في صفوف الخاسر برصيد 20 نقطة.

وحذا ميامي هيت حذو صنز وحقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه بروكلين نتس 115-111 بفضل اللعب الجماعي لنجومه حيث بلغ سبعة من التسعة الذين شاركوا في المباراة حاجز النقاط العشر على الأقل أبرزهم بام أديبايو الذي حقق "دابل دابل" مع 19 نقطة و14 متابعة.

وعانى هيت في الربع الاخير بعدما كان يتقدم بفارق 21 نقطة وكاد يدفع ثمن انتفاضة نتس الذي نجح في تقليص فارق الى نقطة واحدة قبل 38 ثانية من نهاية المباراة بفضل 18 نقطة متتالية للنجم كايري إرفينغ وثلاثية للواعد كام توماس.

وعزز هيت موقعه في صدارة المنطقة الشرقية برصيد 37 فوزا في 57 مباراة معمقا جراح ضيفه بروكلين نتس الذي مني بالخسارة الحادية عشرة تواليا والـ27 في 56 مباراة هذا الموسم.

وتابع شيكاغو بولز صحوته ومطاردته لهيت في غياب نجميه المصابين زاك لافين وصانع الالعاب لونزو بول بتغلبه على ضيفه اوكلاهوما سيتي ثاندر 106-101 بفضل الثنائي ديمار ديروزان صاحب 38 نقطة والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش الذي سجل 31 نقطة مع 15 متابعة.

واستعاد غولدن ستايت ووريرز توازنه بفوز صعب على لوس أنجليس ليكرز 117-115.

ويدين ووريرز بفوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين والـ42 في 57 مباراة هذا الموسم إلى نجمه العائد من الإصابة بعد غياب لمدة عامين كلاي طومسون الذي سجل 33 نقطة وهي أعلى غلة له هذا الموسم (خاض 14 مباراة فقط)بينها 16 نقطة في الربع الأخير.

وأضاف النجم الآخر ستيفن كوري 24 نقطة والكندي أندرو ويغينز 19 نقطة والكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينغا 18 نقطة.

وفرض "الملك" ليبرون جيمس نفسه نجما في صفوف ليكرز بتسجيله 26 نقطة مع 15 متابعة، وبات أفضل مسجل في تاريخ الدوري والأدوار الإقصائية رافعا رصيده الى 44152 نقطة ماحيا الرقم القياسي السابق لكريم عبد الجبار 44149 نقطة (38387 في الدوري المنتظم و5762 نقطة في البلاي أوف).

لكن جيمس فرط في فرصة إدراك التعادل لفريقه وإجبار أصحاب الأرض على التمديد عندما أهدر رميتين حرتين في الثانيتين الأخيرتين.

ومني ليكرز بخسارته الثالثة تواليا والـ31 في 57 مباراة هذا الموسم.

وتابع الكاميروني جويل إمبيد تألقه وقاد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على ضيفه كليفلاند كافالييرز 103-97 بتحقيقه "تريبل دابل" مع 40 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وفي باقي المباريات، خسر تورونتو رابتورز أمام دنفر ناغتس 109-110، وتشارلوت هورنتس أمام ممفيس غريزليز 118-125، وواشنطن ويزاردز أمام ساكرامنتو كينغز 110-123، ونيو أورليانز بيليكانز أمام سان انتونيو سبيرز 114-124، فيما فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على نيويورك نيكس 112-103.

© 2022 AFP