وزير داخلية قبرص يلوم تركيا على تدفّق المهاجرين غير القانونيين إلى الجزيرة

كريستينا عاصي ا ف ب

وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس في لقاء مع وكالة فرانس برس

نيقوسيا (أ ف ب) – اعتبر وزير داخلية قبرص الواقعة في البحر المتوسط والتي تُعدّ أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط جغرافيًا، أن الجزيرة تعاني من مشكلة كبيرة في الهجرة غير النظامية، خلال حوار مع وكالة فرانس برس.

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وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس لوكالة فرانس برس "بالنسبة لنا، إنها حالة طوارئ"، مشيرًا إلى أن 4,6% من سكّان الجزيرة هم طالبو لجوء أو يستفيدون من حماية، وهي أعلى نسبة تُسجّل ضمن دول الاتحاد الأوروبي.

واتّهم الوزير تركيا التي تحتلّ جيوشها منذ العام 1974 الشطر الشمالي من الجزيرة، أي ما يقارب ثلث مساحة قبرص الكاملة، بالتسبب بتدفّق اللاجئين السوريين والوافدين من افريقيا جنوب الصحراء.

وانتقدت منظمات حقوقية ومراقبون تعاطي قبرص مع الأزمة بسبب الظروف المزرية في مخيّمها الرئيسي للمهاجرين المكتظ والذي عرف اشتباكات هذا الشهر، والمزاعم حول المعاملة القاسية لبعض الوافدين.

غير أن نوريس اعتبر أن "ما تفعله تركيا بنا هو وحشي" بحيث ازدادت طلبات اللجوء الجديدة إلى أكثر من 13 ألفا العام الماضي فيما يبلغ عدد السكان الإجمالي في قبرص 850 ألف نسمة.

وأضاف الوزير من حزب التجمع الديموقراطي المحافظ أن "قضية الهجرة في قبرص مشكلة كبيرة لأنها استُغلّت من قبل تركيا".

وتؤوي تركيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ملايين اللاجئين السوريين، كما يدور خلاف بين تركيا وقبرص حول احتياطات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

ولفت نوريس إلى أن بين 60 و80 مهاجرًا غير نظامي يعبرون يوميّا بقيادة مهرّبين المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة الممتدة على طول 184 كيلومترًا والتي تشرف عليها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن 85% من طالبي اللجوء وصلوا عبر هذه الطريقة العام الماضي.

- "عالقون في الجزيرة" -

وبحسب وزارة الداخلية القبرصية، سُجّل أعلى عدد من طلبات اللجوء التي لا تزال قيد الدرس عام 2021 من مهاجرين قادمين من سوريا، تليها الكاميرون وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا والصومال.

وأشار نوريس إلى أن العديد من الوافدين الجُدد إلى قبرص يستقلّون طائرة من اسطنبول باتجاه الشطر الشمالي من الجزيرة الذي لا تعترف به دوليًا إلّا أنقرة، ثم "من هناك يجدومن طريقا بمساعدة المهرّبين، عبر المنطقة العازلة".

وعند وصولهم إلى الشطر الجنوبي، يدركون أنهم ليسوا ضمن منطقة شنغن.

وبالتالي يجدون أنفسهم "عالقين في الجزيرة" بحسب نوريس الذي يضيف "لا يستطيعون السفر إلى ألمانيا أو فرنسا أو اينما كان لأن قبرص ليست عضوًا في منطقة شنغن".

خريطة جزيرة قبرص المقسّمة منذ العام 1974 والواقعة في البحر الأبيض المتوسط Jihad KACHAAMI ا ف ب

ولفت نوريس إلى أن المنطقة العازلة ليست حدودًا بل مجرّد خطّ لوقف إطلاق النار تقع خلفه مناطق "ليست تحت سيطرة الحكومة".

وقال الوزير إن حكومته، التي قامت مؤخرًا بتحصين جزء من الخط بأسلاك شائكة، ستقيم سياجًا وتكثّف الدوريات، كما ستقوم اعتباراً من الصيف بتثبيت نظام مراقبة اسرائيلي الصنع.

وأشار إلى أن رئيس وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" فابريس لوجيري سيزور قبرص الأربعاء، لافتًا إلى أن قبرص تودّ أن تقوم فرونتكس بدوريات في المياه جنوب تركيا "من حيث يغادر كل ليلة وخاصة خلال فصل الصيف مهاجرون غير قانونيين"، معترفا في الوقت نفسه بأن ذلك يتطلّب مواقفة أنقرة.

- عودة "قسرية" -

وتطالب قبرص الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة ما يسمى ببلدان المنشأ الآمنة للمهاجرين وإبرام صفقات لتسهيل عمليات الإعادة إلى الوطن.

وأرسلت نيقوسيا مؤخرًا أكثر من 250 مهاجرًا فيتناميًا إلى بلدهم في رحلة خاصة وتعاونت مع بلجيكا لإعادة 17 كونغوليًا إلى بلدهم.

لاجئون سوريون يجلسون حول حوض سباحة في مجمع سكني يقيم فيه نحو 700 لاجئ في مدينة خلوراكا في منطقة بافوس القبرصية في 31 كانون الثاني/يناير 2022 كريستينا عاصي ا ف ب

وأشار نوريس إلى أنه من المقرر تنظيم رحلة جوية مشتركة مع ألمانيا في 8 آذار/مارس لإعادة مجموعة من الباكستانيين بصورة "قسرية" وليس طوعاً.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى قبرص باتّباع أساليب قاسية أحيانًا ضدّ المهاجرين لا سيّما عبر إبعاد طالبي اللجوء في البحر.

وشدّد نوريس على أن "قبرص لم تقم أبدًا بردّ" مهاجرين لكنها مارست حقها في اعتراض القوارب التي كانت تتمّ عادة مواكبتها إلى لبنان.

ومن المواقع الساخنة لقضية الهجرة في قبرص مركز بورنارا لاستقبال المهاجرين خارج نيقوسيا حيث أقيمت الخيام والمباني الجاهزة في البداية لاستيعاب عدة مئات من الأشخاص فيما يعيش فيها الآن نحو 2,500 شخص.

وأدى تصاعد التوتر الأسبوع الماضي إلى وقوع أعمال عنف تورط فيها نيجيريون وكونغوليون وصوماليون وأسفرت عن إصابة العشرات. وكانت الشرطة تبحث عن فتى يبلغ من العمر 15 عامًا متّهم بطعن شاب في الـ17 من العمر.

وشدّد نوريس على أن الحادثة أكّدت أن قبرص بحاجة إلى "تضامن" الاتحاد الأوروبي معها ومساعدته لها.

وقال "كان من المتوقع أن يحصل ما حصل في مكان مكتظّ بهذا العدد من الأشخاص خصوصًا أنهم من عدة جنسيات".

© 2022 AFP