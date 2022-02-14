أولمبياد بكين: الفرنسيان باباداكيس وسيزيرون يحرزان ذهبية الرقص على الجليد

أحرز الفرنسيان غابرييلا باباداكيس وغيوم سيزيرون ذهبية الرقص على الجليد في فئة التزحلق الفني ضمن منافسات أولمبياد بكين الشتوي سيباستيان بوزون ا ف ب/ا ف ب

بكين (أ ف ب) – أحرز الفرنسيان غابرييلا باباداكيس وغيوم سيزيرون ذهبية الرقص على الجليد في فئة التزحلق الفني ضمن منافسات أولمبياد بكين الشتوي الاثنين، ليتكون ثالث ذهبيات فرنسا من أصل 11 حصدتها حتى الآن في هذه الدورة.