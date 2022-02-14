أولمبياد بكين: الفرنسيان باباداكيس وسيزيرون يحرزان ذهبية الرقص على الجليد
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بكين (أ ف ب) – أحرز الفرنسيان غابرييلا باباداكيس وغيوم سيزيرون ذهبية الرقص على الجليد في فئة التزحلق الفني ضمن منافسات أولمبياد بكين الشتوي الاثنين، ليتكون ثالث ذهبيات فرنسا من أصل 11 حصدتها حتى الآن في هذه الدورة.
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وكان الثاني باباداكيس (26 عاماً) وسيزيرون (27 عاماً) قد أحرز فضية أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ.
لكنهما كانا حاضرين على الجليد الصيني وخطفا الذهبية مع تسجيل 226.98 نقطة، وهو رقم قياسي عالمي جديد، متقدمين على الروسيين فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف (220.51)، والأمريكيين ماديسون هوبيل وزاكاري دونوهيو (218.02).
© 2022 AFP