ديوكوفيتش وبارتي يواصلان صدارة التصنيف العالمي ومدفيديف يقترب

بول كروك ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – لا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين متقدماً على الروسي دانييل مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف في أحدث ترتيب صادر الاثنين.

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لكن يمكن للروسي إنهاء هيمنة الصربي الذي حطم الرقم القياسي بتربعه لعامين على عرش التصنيف العالمي، اعتباراً من 28 شباط/فبراير المقبل، حيث من المقرر أن ينافس ديوكوفيتش في دورة دبي ومدفيديف في دورة أكابولكو المكسيكية في الأسبوع نفسه (بين 21 و26 الحالي).

وسينتزع الروسي الصدارة في حال تتويجه باللقب بغض النظر عن نتائج ديوكوفيتش، او في حال بلوغه المباراة النهائية وفشل الصربي في الفوز بلقب دورة دبي، او في حال بلوغه نصف النهائي وعدم تمكن ديوكوفيتش من بلوغ نهائي الدورة الاماراتية.

كما يمكنه خطف المركز الأول في حال بلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل ديوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي، أو في حال خرج من الدور الثاني للدورة المكسيكية ولم يبلغ ديوكوفيتش نصف النهائي في دبي، أو في حال خروجه من الدور الأول في أكابولكو وعدم وصول الصربي إلى ربع النهائي في دبي.

ولم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولى لدى الرجال.

وعند السيدات، بقيت الأسترالية آشلي بارتي في صدارة الترتيب وتلاحقها البيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما تراجع تصنيف البولندية إيغا شفيونتيك المركز الرابع إلى المركز التاسع.

وكان لافتاً أيضاً عودة التونسية أُنس جابر إلى نادي العشر الأوليات، بعدما كانت تراجعت مرتبة في التصنيف الماضي لانسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة.

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10875 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 9635

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7865

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7355

5- الإسباني رافايل نادال 6875

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5018

7- الروسي أندري روبليف 4700

8- النروجي كاسبر رود 4065

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 4018

10- الإيطالي يانيك سينر 3429

1- الأسترالية آشلي بارتي 8330 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 5698

3- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5533

4- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4452

5- الإسبانية باولا بادوسا 4429

6- الإستونية أنيت كونتافيت 4241

7- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4195

8- اليونانية ماريا ساكّاري 4191

9- البولندية إيغا شفيونتيك 3986

10- التونسية أنس جابر 3070

© 2022 AFP