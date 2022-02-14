عائلة ألماني-إيراني يُحاكم في طهران تحضّ برلين على "التحرّك فورا" لـ"إنقاذ حياته"

كوشا مهشيد فلاحي وكالة الميزان للأنباء/ا ف ب

جمشيد شرمهد المسجون في مسقط رأسه ايران منذ العام 2020 في أول جلسة استماع في محاكمته في طهران في 6 شباط/فبراير 2022

باريس (أ ف ب) – حضّت عائلة ألماني متحدّر من أصول إيرانية ومعتقل في الجمهورية الإسلامية الإثنين السلطات الألمانية على "التحرك فورا" من أجل "إنقاذ حياة" الرجل الذي قد يُحكم عليه بالإعدام على خلفية تهم ينفي مؤيدوه بشدة صحّتها.

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وفي مطلع شباط/فبراير الحالي مثل المعارض جمشيد شرمهد البالغ 66 عاما أمام محكمة في طهران ووجّهت إليه تهمة "الإفساد في الأرض" على صلة باتّهامات له بالضلوع في هجوم على مسجد في شيراز (جنوب إيران) في 12 نيسان/أبريل 2008 أوقع 14 قتيلا.

وفي حال أدين شرمهد، وهو ما يخشاه نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان لأن تهمة "الإفساد في الأرض" تعد من الأخطر في إيران وغالبا ما توجّه لمعارضي النظام، قد يُحكم عليه بالإعدام شنقا.

وشدّدت ابنته غازيل ومعها أكثر من عشرين ناشطا في رسالة مفتوحة وجّهتها إلى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على "الأهمية القصوى لتحرّك الحكومة الألمانية فورا لمنع اغتيال شرمهد الذي تخطّط له السلطات الإيرانية".

وتابعت الرسالة "نحضّكم على اتّخاذ تدابير فورية هامة ومستدامة من أجل إنقاذ حياة هذا الألماني البالغ 66 عاما وإنقاذ عائلته من هذا الفعل المروّع".

ومن بين موقّعي الرسالة المفتوحة سجناء سابقون في إيران وأقرباء معتقلين حاليين في الجمهورية الإسلامية.

وأعربت عائلة شرمهد عن "قلقها البالغ" على صحته.

وبحسب العائلة، اختطفت الأجهزة الأمنية الإيرانية شرمهد في العام 2020 أثناء توقفه في دبي في رحلة ترانزيت، واقتادته عنوة إلى إيران.

وكان شرمهد مقيما في الولايات المتحدة وهو انخرط في مجموعة مناهضة للنظام الايراني معروفة باسم "جمعية مملكة إيران" تسعى إلى إطاحة النظام القائم في الجمهورية الإسلامية.

وتخشى العائلة أن يلقى شرمهد المصير الذي لقيه المعارض الإيراني روح الله زم الذي كان مقيما في فرنسا والذي أُعدم في كانون الأول/ديسمبر 2020 في إيران بعدما غادر باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى العراق حيث يؤكد مناصروه أن السلطات العراقية أوقفته.

ودين زم خصوصا بتهمة "الإفساد في الأرض". وأشارت عائلة شرمهد إلى أن المحكمة التي تنظر في قضيته يرأسها القاضي أبو القاسم صلواتي الذي أصدر الحكم بإعدام زم.

وأضافت الرسالة المفتوحة "نحضّ الحكومة الألمانية على استخدام كل القنوات السياسية والدبلوماسية للضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

© 2022 AFP