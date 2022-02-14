نهائي السوبر بول: لوس أنجليس رامس يحرز اللقب الثاني في تاريخه

فريديريك جي. براون اف ب

لاعبا لوس أنجليس رامس أندرو وايتوورث (يسار) وفون ميلر (يمين) يحملان كأس السوبر بول التي توج بها فريقهما في 13 شباط/فبراير 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – توج فريق لوس أنجليس رامس بلقب السوبر بول في كرة القدم الأميركية للمرة الثانية في تاريخه عندما تغلب على سينسيناتي بنغلز 23-20 في المباراة النهائية للنسخة السادسة والخمسين الأحد في إنغلوود.

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وعانق رامس الكأس للمرة الأولى منذ تتويجه بباكورة ألقابه عام 2000، ليخلف فريق تامبا باي بوكانيرز الذي أطاحه في الأدوار الإقصائية، وأرغموا نجمه المخضرم توم برايدي على الاعتزال.

في المقابل، فشل سينسيناتي بنغلز في الظفر باللقب للمرة الثالثة بعد عامي 1982 و1989 عندما خسر أمام سان فرانسيسكو 49.

© 2022 AFP