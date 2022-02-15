أولمبياد بكين: فالييفا "مرهَقة نفسياً" بعد فضيحة التنشيط

آن كريستين بوجولا ا ف ب/ا ف ب

قالت المتزلجة الروسية الشابة كاميلا فالييفا إنها "أُجهدت عاطفياً" بعد أيام من فضيحة فشلها في اختبار المنشطات

بكين (أ ف ب) – قالت المتزلجة الروسية الشابة كاميلا فالييفا إنها "مرهَقة نفسياً" بعد أيام من فضيحة فشلها في اختبار المنشطات، في وقت تستعد للمشاركة في البرنامج القصير للمنافسات الفردية للسيدات في أولمبياد بكين الشتوي الثلاثاء.

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وخيّم قرار محكمة التحكيم الرياضية ("كاس")الاثنين على الأولمبياد، مع إعلانها السماح لفالييفا بالمشاركة في المنافسات الفردية.

وأكدت كاس رفع الإيقاف المؤقت عن الرياضية المتزحلقة على الجليد والبالغة 15 عاماً من قبل وكالة مكافحة المنشطات الروسية (روسادا)، معتبرة أن حرمانها من المشاركة قبل التأكد من حيثيات القضية، من شأنه أن يسبب لها ضرراً "لا يمكن إصلاحه".

واستشهدت المحكمة بـ"ظروف استثنائية"، بما في ذلك وضع فالييفا كـ"شخص محمي"، وبعبارة أخرى أنها قاصر.

لكن في أعقاب هذا القرار، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية إنه لن يكون هناك منصة تتويج لتسليم ميداليات التزلج الفردي للسيدات، في حال كانت فالييفا ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

وقالت فالييفا للتلفزيون الروسي ليل الاثنين الثلاثاء "كانت الأيام القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لي".

وأضافت "أنا سعيدة ولكن في الوقت نفسه مرهقة نفسياً"، قبل أن تجهش بالبكاء وتقول إن "هذه دموع فرح، وقليل من الحزن أيضاً".

وتابعت "في الوقت نفسه، أنا سعيدة بالطبع لتواجدي في الأولمبياد ومحاولة تمثيل بلدي. آمل أن أبذل قصارى جهدي".

ولفتت إلى أن إيمان المعجبين بها كان "مهماً جدًا" بالنسبة لها، "عندما أفتح إنستغرام، أرى الكثير من رسائل اللطف والدعم. حتى أنني رأيت لافتات في موسكو تقول +كاميلا، نحن معك!+ هذا رائع حقاً".

© 2022 AFP