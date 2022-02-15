الرئيس الإسرائيلي يعتزم القيام بزيارة نادرة إلى تركيا (مسؤولون)

جاستن تاليس ا ف ب/ارشيف

الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ خلال زيارة إلى لندن في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

القدس (أ ف ب) – أكد مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الثلاثاء عزمه القيام بزيارة نادرة إلى تركيا بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.

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وقال مكتب الرئيس في بيان إن "وفدا من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إسرائيل هذا الأسبوع في إطار التحضير لزيارة هرتسوغ المرتقبة" دون تحديد موعدها.

وبحسب البيان فإن الزيارة تهدف إلى "إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين".

ووفقا لقناة "تي آر تي" التركية فإن من المتوقع أن تتم الزيارة يومي 9 و 10 آذار/مارس المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذين يزور الإمارات حاليا، أعلن الشهر المنصرم عن زيارة مرتقبة لنظيره الإسرائيلي مطلع شباط/فبراير الجاري.

وبدأ التقارب بين البلدين منذ أسابيع من خلال اتصالات هاتفية جرت على وجه الخصوص بين إردوغان ومسؤولين إسرائيليين.

وقال الرئيس التركي في وقت سابق إنّه مستعدّ للتعاون مع إسرائيل في مشروع خط أنابيب غاز في شرق البحر المتوسط، في مؤشّر على رغبة بلاده في إصلاح العلاقات المتوترة بينها وبين الدولة العبرية.

وأتى تصريح إردوغان في أعقاب عام اتّخذت فيه تركيا التي تعاني من أزمة اقتصادية خطوات لتحسين العلاقات مع مجموعة من الخصوم الإقليميين.

وتوتّرت العلاقات التركية الإسرائيلية بعد مقتل 10 مدنيين خلال مداهمة قافلة بحرية تركية كانت متّجهة إلى قطاع غزة في عام 2010.

وتصاعد التوتر أيضاً مع سحب سفيري البلدين في 2018 بعد مقتل محتجّين فلسطينيين في قطاع غزة.

ويضم الوفد التركي المتحدث الرسمي للدولة وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم قالين ونائب وزير الخارجية سادات أونال.

وسيلتقي المسؤولون الأتراك بمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب هرتسوغ، على ما أكد البيان.

وكان وفدا إسرائيليا من وزارة الخارجية زار تركيا في كانون الأول/ديسمبر عندما بدأت المباحثات حول زيارة رئيس الدولة العبرية، وفقا للبيان.

© 2022 AFP