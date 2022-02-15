دوري أبطال أوروبا: مبابي يقود سان جرمان إلى فوز قاتل على ريال مدريد

مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي يحتفل بهدف الفوز في مرمى ريال مدريد الاسباني (1-صفر) في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في باريس في 15 شباط/فبراير 2022.

باريس (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان إلى فوز قاتل على ضيفه ريال مدريد الإسباني 1-صفر الثلاثاء على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في افتتاح ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وسجل مبابي، المرشح للانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، واضعاً حداً للتألق اللافت لحارس مرمى النادي الملكي الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا.

وفرض مبابي نفسه نجماً للمباراة ففضلاً عن تسجيله هدف الفوز كان اللاعب الأخطر على مرمى النادي الملكي بفرص عديدة واصطاد ركلة جزاء أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما تصدى لها كورتوا.

وهي المرة الثانية توالياً التي يلعب فيها مبابي دور المنقذ بعدما سجل له هدف الفوز في مرمى رين (1-صفر) في الوقت بدل الضائع الجمعة في الدوري المحلي.

ومنح مبابي أفضلية لفريقه الباريسي قبل مباراة الإياب المقرر في التاسع من آذار/مارس المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد حيث سيكون النادي الملكي محروماً من خدمات لاعبيه الدوليين الفرنسي فيرلان مندي والبرازيلي كازيميرو لتلقي كل منهما بطاقة صفراء اليوم.

وهو الفوز الرابع لسان جرمان على ريال مدريد في 11 مباراة بينهما مقابل اربع هزائم وثلاث تعادلات.

وهي المرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقان في ثمن النهائي بعد موسم 2017-2018 حين فاز ريال 3-1 ذهاباً و2-1 إياباً وواصل مشواره حتى نال اللقب الثالث توالياً والـ13 في تاريخه بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أن يسترد سان جرمان اعتباره في الموسم التالي لكن في دور المجموعات حين فاز ذهاباً على أرضه 3-صفر وتعادل إياباً 2-2.

وأبقى المدرب الأرجنتيني لباريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو على نجمه العائد من الإصابة الدولي البرازيلي نيمار على دكة البدلاء، ودفع بحارس المرمى الإيطالي العملاق جانلويجي دوناروما أساسياً على حساب حامي عرين النادي الملكي سابقا الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس.

في المقابل، استعاد ريال مدريد خدمات قائده وهدافه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بعد غيابه ثلاثة اسابيع بسبب الاصابة لكن لم يهدد مرمى دوناروما أبداً على غرار هجوم النادي الملكي الذي راهن على التعادل السلبي قبل أن تهتز شباكه في الوقت القاتل.

وجاءت بداية المباراة حذرة من الفريقين قبل أن يفرض سان جرمان أفضليته باستحواذ على الكرة أغلب فتراتها، وكانت أول وأخطر الفرص عندما توغل مبابي داخل المنطقة بعدما تلاعب بداني كارفاخال فمرر كرة عرضية سددها الأرجنتيني أنخل دي ماريا "على الطائر" من مسافة قريبة فوق العارضة (5).

وأنقذ كورتوا مرمى النادي الملكي من هدف محقق بتصديه لتسديدة مبابي باليسرى من مسافة قريبة اثر انفراد عقب تمريرة خلف الدفاع من ميسي (18).

وكاد المدافع البرتغالي نونو منديش يخدع كورتوا بتمريرة عرضية تصدى لها الحارس البلجيكي على دفعتين وفي توقيت مناسب قبل أن تعانق شباكه (23).

وكانت المحاولة الوحيدة لريال مدريد في الشوط الاوّل في دقيقته الاخيرة برأسية لكازيميرو اثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الايمن (45).

وتابع كورتوا تألقه بتصديه لتسديدة قوية لمبابي من داخل المنطقة قبل ان يشتتها الدفاع (50)، ثم قطع كرتين لمبابي داخل المنطقة (53).

وجرب ميسي حظه بتسديدة خادعة من خارج المنطقة تصدى لها كورتوا (54)، رد عليه الالماني طوني كروس بتسديدة بعيدة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (55).

وتابع مبابي تسديداته لكن كورتوا ظل يقظاً (56)، قبل أن يحصل على ركلة جزاء اثر عرقلته من كارفاخال فانبرى لها ميسي بيد أن كورتوا أبعد الكرة الى ركنية لم تثمر (62).

ودفع انشيلوتي بلوكاس فاسكيس والبرازيلي رودريغو مكان ماركو أسنسيو وكارفاخال، ورد بوكيتينو بإشراكه نيمار مكان دي ماريا (73).

وكاد مبابي يفعلها بتسديدة عكسية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (78).

وجرب البديل السنغالي ادريسا غانا غي حظه بتسديدة من خارج المنطقة بين يدي كورتوا (90+3).

ونجح مبابي في تسجيل هدف الفوز عندما تلقى كرة بكعب قدم نيمار وتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة على يسار كورتوا (90+4).

© 2022 AFP