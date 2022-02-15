دوري "أن بي إيه": ديروزان يقلب الطاولة أمام سبيرز بـ40 نقطة

وسجل ديروزان 30 نقطة أو أكثر في سبع مباريات متتالية، وحقق رقماً قياسياً مع فريقه بمباراته السادسة على التوالي التي يسجل فيها أكثر من 35 نقطة، متخطياً الأسطورة مايكل جوردان في موسم 1996-1997

لوس انجليس (أ ف ب) – اشتعل ديمار ديروزان في الربع الأخير من مواجهة فريقه شيكاغو بولز أمام سان أنتونيو سبيرز، ليسجّل أربعين نقطة في المباراة ويساهم في فوزه 120-109 ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

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دخل شيكاغو الربع الأخير متأخراً بفارق ست نقاط، لكن ديروزان كان حاضراً مسجلاً 11 نقطة من أصل 13 لفريقه الذي عاد بذلك إلى التقدم.

قال اللاعب البالغ 32 عاماً إنه حاول البقاء هادئاً طوال الوقت، خصوصاً في الربع الثالث عندما تفوق سبيرز 32-24.

وأوضح "بالوصول إلى الربع الأخير، فإن أولويتي الرئيسية هي الفوز بأي ثمن. عليك أن تفهم المباراة بأكملها. من الصعب الخروج بالكرة وأن تكون عدوانياً ومحاولة التسجيل".

وأضاف "عليك أن تقوم بتشريح اللعبة. أجمع البيانات طوال المباراة، وفي الربع الرابع تمكنت من فهم كل شيء".

وسجل ديروزان 30 نقطة أو أكثر في سبع مباريات متتالية، وحقق رقماً قياسياً مع فريقه بمباراته السادسة على التوالي التي يسجل فيها أكثر من 35 نقطة، متخطياً الأسطورة مايكل جوردان في موسم 1996-1997.

© 2022 AFP