فورمولا واحد: الكندي لطيفي احتمى بحراس أمن شخصيين عقب تهديدات بالقتل

لندن (أ ف ب) – كشف الكندي نيكولاس لطيفي المدافع عن فريق وليامس في بطولة العالم للفورمولا واحد، أنه احتمى بحراس شخصيين في لندن عقب تعرضه لتهديدات بالقتل على خلفية أحداث جائزة أبوظبي الكبرى العام الماضي المثيرة للجدل.

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وتلقى سائق وليامس الذي يقع مقره في بريطانيا، سيلاً من الاساءات اللفظية والتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اثر الحادث الذي تعرض له على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي تأتى عنه دخول سيارة الأمان إلى أرض الحلبة قبل لفات قليلة من نهاية السباق، والتي ساهمت في خسارة البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس لقب البطولة لصالح منافسه سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

وقال لطيفي إن التهديدات التي تعرض لها كانت شديدة اللهجة لدرجة أنه استعان بحراس أمن شخصيين لزيارة حفل خاص بمناسبة عيد الميلاد في العاصمة البريطانية لندن مع صديقته عارضة الأزياء البولندية ساندرا دجيفيشيك.

وأضاف السائق البالغ 26 عاماً على هامش حفل اطلاق سيارة وليامس الجديدة الثلاثاء "يبدو الأمر سخيفاً بالنسبة لبعض الناس، لكن في نهاية الأمر لا تعرف مدى جدية الناس".

وأردف قائلا "كل ما تحتاجه هو مشجع واحد في حالة سكر في أحد المطارات، أو تصطدم بشخص يمر بيوم سيء ويكون مخمورا تحت تأثير شيء ما ويملك هذه الآراء المتطرفة... وعدت إلى لندن بعد السباق بصحبة الأمن عندما ذهبت إلى وينتر وندرلاند مع صديقتي".

وضمن السياق ذاته، أكد لطيفي انه يتوجب "أخذ التهديدات على محمل الجد لأنك لا تعرف ما قد يحدث وهي مجرد حقيقة مؤسفة للعالم الذي نعيش فيه مع تهديدات بالقتل تجاوزت الحدود".

وكان هاميلتون في طريقه للفوز بلقبه العالمي الثامن في السباق الختامي للعام الماضي في كانون الأوّل/ديسمبر قبل أن يصطدم لطيفي بالحائط قبل خمس لفات من النهاية، ما أدى إلى دخول سيارة الأمان. منح ذلك فيرستابن الفرصة للدخول إلى مرآب فريقه والتزود باطارات جديدة، ليتمكن عند المنعطف الاخير في اللفة الاخيرة من تجاوز "السير" هاميلتون عند استئناف السباق.

وأقرّ لطيفي أن "لويس بعث لي برسالة بعد أيام قليلة من السباق"، مؤكداً "لن أتطرق إلى ما قاله، لكنني تلقيت رسائل دعم من أعضاء فريق مرسيدس وكانت هناك صرخة دعم من السائقين والفرق على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً. كان من الجيد رؤية ذلك".

ويزامل لطيفي التايلاندي ألكسندر ألبون في وليامس هذا الموسم بعد رحيل زميله السابق جورج راسل إلى مرسيدس، في سعيه للارتقاء بفريقه الذي احتل المركز الثامن في ترتيب الصانعين.

وتخوض الحظيرة البريطانية التي باتت ملكاً لمجموعة المستثمرين دوريلتون كابيتال منافسات الفئة الاولى للمرة الاولى منذ وفاة مؤسسها فرانك ويليامس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن 79 عاماً.

© 2022 AFP