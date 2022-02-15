وفاة معارض في الحجز في نيكاراغوا يزيد الضغوط على الرئيس أورتيغا

ماناغوا (أ ف ب) – تسببت وفاة المعارض هوغو توريس في سجنه في نيكاراغوا السبت بتصاعد الضغوط على الرئيس دانيال أورتيغا، فأقارب المعتقلين والمجتمع الدولي قلقون أكثر من أي وقت مضى بشأن ظروف الاحتجاز والحالة الصحية لعشرات المعارضين المسجونين ويطالبون بإطلاق سراحهم.

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المفارقة هي أن هوغو توريس وكما قال بنفسه أثناء توقيفه في 13 حزيران/يونيو 2021، "جازف بحياته" لتحرير دانيال أورتيغا من معتقلات الديكتاتور أناستاسيو سوموزا. وكان البطل السابق في الجبهة الساندينية بين 46 معارضًا مسجونًا منذ حزيران/يونيو 2021، متّهمين من جانب الرئيس أورتيغا بالتواطؤ ضدّه بدعم من واشنطن. وقد تُوفي السبت في الحجز في المستشفى عن عمر 73 عامًا.

يندّد أقرباء المعارضين المسجونين والمدافعون عن حقوق الإنسان منذ أشهر بتردي الوضع الصحي للسجناء. وأفاد أشخاص تمكنوا من زيارة السجناء أن أجساد هؤلاء أصبحت ضعيفة بسبب الكمية الضئيلة من الأطعمة السيئة التي يحصلون عليها، وهم يخسرون أسنانهم ويعانون من فقدان الذاكرة والوعي في بعض الأحيان ومن الاكتئاب، فيما ليس لديهم وصول إلى خدمات الرعاية الصحية المطلوبة لحالتهم.

من ميامي، حذّر المحامي جاريد جينسر وكيل الدفاع عن خوان سيباستيان تشامورو وفيليكس مارادياغا الذين أوقفا بعدما أعلنا نيّتهما الترشح لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ضد الرئيس أورتيغا، من أن "وفاة هوغو توريس كانت متوقعة وكان بالإمكان تجنّبها (...) إذا استمرّت ظروف (الاحتجاز) الرهيبة هذه، من المرجّح أن (هوغو) لن يكون الأخير" الذي يتوفى في الحجز.

وسُجن خمسة معارضين آخرين كانوا أيضًا يعتزمون الترشّح، ما ترك المجال مفتوحًا أمام أورتيغا للفوز إذ إنه تخلّص من جميع منافسيه الكبار قبل الانتخابات.

وقد أُدين 18 معارضًا مسجونًا على الأقلّ من أصل 46، سبعة منهم بعقوبات بالسجن تتراوح بين 8 و13 عامًا.

إضافة إلى ذلك، يقبع 124 معارضًا آخر أيضًا في السجن لمشاركتهم في تظاهرات ربيع العام 2018 للمطالبة باستقالة أورتيغا. وأسفر القمع عمّا لا يقلّ 355 قتيلًا، فيما توجه أكثر من مئة ألف نيكاراغوي إلى المنفى، بحسب لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان.

"ظروف احتجاز غير إنسانية"

ندّد كبير الدبلوماسيين الأميركيين المكلف شؤون أميركا اللاتينية براين نيكولز عبر تويتر بوفاة "السجين السياسي هوغو توريس (...) أثناء سجنه الجائر والتعسفي". وأضاف أن "استمرار احتجاز سجناء في هذه الظروف، وبشكل خاص السجناء الكبار في السنّ، هو أمر غير مقبول. نطالب بالإفراج الفوري عنهم".

وأعرب وزير خارجية كوستاريكا المجاورة رودولفو سولانو عن "قلقه" وطالب خصوصًا الحكومة النيكاراغوية بالسماح للممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بزيارة السجناء.

ونددت المفوضية باحتجاز هوغو توريس "في ظروف غير إنسانية" وكذلك بـ"الآلية الجنائية بدون ضمانات" التي كان يخضع لها.

من جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء "تحقيق سريع ومستقل" بشأن وفاة السجين فيما وصفت منظمة الدول الأميركية واقع أن السجناء الذين يعانون من أمراض مميتة، لا يتلقون الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها، هو أمر "مروّع".

وأكد مركز العدالة والقانون الدولي ومقرّه كوستاريكا أن وفاة هوغو توريس يجب ألا تمرّ "بدون عقاب" وطالب بـ"الإفراج غير المشروط" عن جميع المعارضين المسجونين.

لم يعطِ القضاء النيكاراغوي توضيحات حول سبب وفاة المعارض مشيراً إلى أنه أُدخل إلى المستشفى "ما إن تدهورت حالته الصحية".

إلا أن زميلته السابقة في الجبهة الساندينية مونيكا بالتودانو أكدت من منفاها أن هوغو توريس كان فاقدًا للوعي عندما نُقل إلى المستشفى في 17 كانون الأول/ديسمبر. وقالت إن "رفاقه (في السجن) اضطروا لمساعدته مرات عدة لأن ساقيه كانتا ملتهبتين إلى درجة أنه لم يكن بإمكانه التحرك بمفرده". وأشارت إلى أن السجين عانى من "فقدان طويل للوعي" يوم إدخاله إلى المستشفى.

ويحكم دانيال أوتيغا البالغ 76 عامًا، البلاد منذ 2007. وقد انتُخب في تشرين الثاني/نوفمبر رئيسًا لولاية رابعة متتالية في انتخابات غاب عنها المنافسون الموثوقون للرئيس لأنهم كانوا جميعًا في السجن أو أُرغموا على الإقامة في المنفى.

© 2022 AFP