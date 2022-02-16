أولمبياد بكين: الفرنسي نويل ينتزع ذهبية التعرج الطويل

الفرنسي كليمان نويل الفائز بسباق التعرج الطويل في التزلج الالبي في لقطة له على منصة التتويج خلال اولمبياد بكين الشتوي. 16 شباط/فبراير 2022

بكين (أ ف ب) – أحرز الفرنسي كليمان نويل ذهبية سباق التعرج الطويل في منافسات التزلج الألبي ضمن أولمبياد بكين الشتوي الاربعاء.

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وكان نويل حل سادسًا في أول محاولة لكنه ضرب بقوة في الثانية منهيًا السباق بزمن قدره 1:44.09 دقيقة، متقدمًا بفارق 61 عشرًا في الثانية عن النمسوي يوهانيس شترولتس الفائز بذهبية سباق الكومبينيه خلال الألعاب الحالية، في حين جاء النروجي سيباستيان فوس-سوليفاغ بطل العالم ثالثًا بعد ارتكابه خطأ في منتصف السباق خلال محاولته الاولى.

وكان شترولتس الاسرع في المحاولة الاولى لكن قواه خارت في المحاولة الثانية ليمهد الطريق أمام فوز الفرنسي.

وقال نويل (24 عامًا) "كان سباق اليوم أحد أهم السباقات في مسيرتي. لا تستطيع دائمًا الفوز بميدالية في الألعاب الاولمبية".

وأضاف "كنت أدرك بأني في حالة جيدة. سباقاتي في كانون الثاني/يناير الماضي لم تكن جيدة لكن التدريبات هنا كانت جيدة جدًا. قدمت أفضل ما لدي، لا أجد الكلمات للتعبير عن مدى سعادتي...انا بطل أولمبي!".

وكانت المنافسة على التتويج بهذا السباق مفتوحة على مصراعيها ذلك لأن السباقات الستة في هذا الاختصاص خلال العام الحالي شهدت انتصارات خمسة متزلجين مختلفين بينهم نويل، في حين شهدت منصة التتويج صعود 14 متزلجًا مختلفًا.

© 2022 AFP