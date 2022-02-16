دورة دبي: خروج بالجملة للمصنفات على رأسهن حاملة اللقب

وليام وست ا ف ب

الاسبانية غاربيني موغوروسا خلال مباراتها مع الفرنسية اليزيه كورنيه في بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، ملبورن في 20 كانون الثاني/يناير 2022

دبي (أ ف ب) – ودعت أربع من اللاعبات المصنفات في دورة دبي لكرة المضرب الدور الثاني من المنافسات الأربعاء، أبرزهن الإسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة اللقب والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثالثة عالميًا.

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وخرجت موغوروسا المصنفة سابعة عالميًا ورابعة في الدورة بخسارتها أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-3، 4-6 و4-6، فيما ودعت كرايتشيكوفا المصنفة الثانية في دبي ضد الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-3 و7-6 ((7/3).

كما شهد الدور الثاني على خروج البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة سادسة في الدورة أمام اللاتفية ييلينا أوستابينكو 6-4، 1-6، 6-7 (7/4)، في مواجهة بين بطلتين سابقتين في رولان غاروس.

وأطاحت السويسرية جيل تيخمان الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة عاشرة في الدورة وبطلة دبي عامي 2017 و2018 بنتيجة 7-6 (7/صفر)، 6-2.

وتلعب لاحقًا المصنفة أولى في دبي والثانية عالميًا البيلاروسية أرينا سابالينكا ضد التشيكية بيترا كفيتوفا حاملة لقب بطولتين كبيرتين، والتونسية أنس جابر العاشرة عالميًا مع الاميركية جيسيكا بيغولا في مواجهة قوية، حيث ستسعى للإفادة من خروج المصنفات والتتويج بلقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية.

© 2022 AFP