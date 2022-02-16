دوري "أن بي ايه": 50 نقطة ليانيس في سلة بايسرز

كريس كودوتو GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم فينيكس صنز ديفن بوكر (يمين) في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد لوس انجليس كليبرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. 15 شباط/فبراير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – تعملق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف ميلووكي باكس حامل اللقب الموسم الماضي وامطر سلة انديانا بايسرز ب50 نقطة ليقود فريقه الى الفوز 128-119 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وهي المرة الرابعة يسجل فيها يانيس 50 نقطة أو أكثر خلال مسيرته. وسبق له ان حقق هذا الانجاز ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في آذار/مارس 2019 وضد يوتا جاز في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، وضد فينيكس صنز في تموز/يوليو الماضي في المباراة السادسة من الدور النهائي. واضاف خريس ميدلتون وجرو هوليداي 19 و14 نقطة تواليا ليحقق باكس فوزه الرابع على بايسرز هذا الموسم. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان بادي هيلد مع 36 نقطة بينها 8 رميات ثلاثية من اصل 12.

تقدم ميلووكي بفارق 7 نقاط في الربع الأول بفضل 12 نقطة ليانيس علما بأن الأخير سجل 19 نقطة في الربع الأخير الذي حسم فيه الفريق النتيجة نهائيا لصالحه.

وشارك يانيس في المباراة بعد ان غاب عن المباراة الأخيرة ضد بورتلاند والتي خسرها فريقه 107-122 لاصابة في كاحله وقال بعد المباراة "كنت اشعر بأني بحالة افضل، لقد خلدت الى الراحة في اليومين الاخيرين".

واضاف "بطبيعة الحال انه شعور رائع ان تسجل 50 نقطة لكن الاهم بالنسبة الي هو الفوز.

وعزز فينيكس صنز صدارته للمنطقة الغربية بفوزه على لوس انجليس كليبرز 103-96 بفضل نجمه المخضرم كريس بول (36 عاما) وديفن بوكر. وسجل بول السلة التي منحت التقدم لفريقه 93-90 آواخر المباراة ثم ساهم بسلة اضافية وتمريرتين حاسمتين لينهي المباراة مسجلا 19 نقطة. اما بوكر فسجل 26 نقطة.

وحقق بوسطن سلتيكس انتصاره التاسع تواليا باكتساحه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 135-87. وفارق ال48 نقطة هو ثالث اكبر فارق هذا الموسم علما بان الرقم القياسي سجله ممفيس غريزليز الذي سحق اوكلاهوما سيتي 152-79 (فارق +73) في مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وساهم نجم بوسطن جايلين براون وجايسون تاتوم في فوز فريقهما فسجل الاول 29 نقطة و8 متابعات، واضاف الثاني 28 نقطة و12 متابعة.

وقال براون "نحاول ان نحافظ على سلسلة انتصاراتنا، كان الأمر ممتعا الليلة".

وخاض سيكسرز المباراة في غياب جيمس هاردن الذي يعاني من تمزق عضلي والذي انتقل اليه الاسبوع الماضي قادما من بروكلين نتس.

وقاد السلوفيني المتألق لوكا دونتشيتش دالاس مافريكس الى فوز مفاجىء على ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية 107-99 بتسجيله 21 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وفي المباريات الاخرى، فاز أتلانتا هوكس على كليفلاند كافالييرز 124-116، ومينيسوتا تمبروولفز على تشارلوت هورنتس 126 - 120 بعد التمديد، وممفيس غريزليز على نيو أورليانز بيليكانز 121-109.

© 2022 AFP