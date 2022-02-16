سعيّد إلى بروكسل في أول زيارة له إلى الخارج منذ احتكاره السلطات

فتحي بلعيد ا ف ب/ارشيف

الرئيس التونسي قيس سعيّد في مطار قرطاج في 15 كانون الأول/ديسمبر 2021

تونس (أ ف ب) – يشارك الرئيس التونسي قيس سعيّد يومي الخميس والجمعة في بروكسل في قمّة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي، في أول زيارة له إلى الخارج منذ إعلانه احتكار السلطات في البلاد، على ما أفادت الرئاسة الأربعاء.

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وقالت الرئاسة في بيان إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحوّل إلى بلجيكا لحضور أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي".

ويشمل برنامج زيارة سعيّد المشاركة في فعاليات القمة، فضلاً عن إجراء "سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الدول الأوروبية والإفريقية وكبار المسؤولين في كلّ من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي"، على ما جاء في نص البيان.

وستكون هذه أول زيارة لسعيّد إلى الخارج منذ أصدر في 25 تمّوز/يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات في البلاد إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.

وتتزامن زيارة سعيّد إلى بروكسل مع انتقادات غربية لقراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء مطلع شباط/فبراير الحالي.

© 2022 AFP