غوتيريش يجدّد ثقته بمبعوثه إلى اليمن بعد انتقاد الإمارات لعمله

احمد الباشا ا ف ب

قوات أمنية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تمشط منطقة يعقد بها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السويدي هانس غروندبرغ اجتماعا في مدينة تعز في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – جدّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء التأكيد على أنّ لديه "ملء الثقة" بمبعوثه إلى اليمن باليمن هانس غروندبرغ، وذلك غداة الانتقادات الشديدة التي وجّهتها الإمارات لطريقة عمل المبعوث الأممي.

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وردّاً على سؤال حول الانتقادات الإماراتية لغروندبرغ، قال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إنّ الأمين العام للأمم المتّحدة "لديه ملء الثقة بعمل غروندبرغ وبالطريقة التي ينفّذ بها عمله".

وشدّد دوجاريك على أنّ "رسالتنا التي تدين الهجمات ضدّ المدنيين والبنى التحتية المدنية كانت واضحة للغاية"، في إشارة إلى الموقف الأخير الذي اتّخذته الأمم المتحدة واستنكرت فيه إطلاق المتمردين الحوثيين صواريخ وطائرات مسيّرة مفخّخة على الإمارات.

وخلال اجتماع عادي عقده مجلس الأمن الثلاثاء، قالت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة "كنّا استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عدّة، بما فيها مداخلة غروندبرغ، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات".

وأضافت نسيبة، وهي سفيرة برتبة وزيرة، "لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية في دولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟".

وأضافت أنّ "ما سمعناه اليوم يؤكّد استمرار فشل العملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة" في اليمن.

وخلال الجلسة رسم غروندبرغ صورة قاتمة للوضع في اليمن حيث اشتدّ القتال في الأشهر الأخيرة ولا ينفكّ الوضع الإنساني يزداد تأزماً.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة ضد الحوثيين منذ 2015. وقد سحبت في 2019 قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعباً مؤثراً فيه.

وتعرّضت الدولة الثرية الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة شنها المتمردون اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.

© 2022 AFP