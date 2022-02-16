قصف صاروخي إسرائيلي يطال محيط دمشق (سانا)

جلاء مرعي اف ب

برج مراقبة لموقع اسرائيل في الجولان عند الحدود مع سوريا

دمشق (أ ف ب) – استهدف قصف صاروخي إسرائيلي ليل الأربعاء الخميس نقاطاً قرب دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، في ثاني استهداف من نوعه يطال محيط العاصمة السورية خلال الشهر الحالي.

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وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر عسكري تنفيذ "العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق".

وذكرت الوكالة أن الضربة أدت "لوقوع بعض الخسائر المادية".

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي "استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً لقوات النظام" قرب دمشق.

وقتل جندي سوري وأصيب خمسة آخرين بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي استهدف في التاسع من شباط/فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت الدولة العبرية حينها إنه جاء ردّاً على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

© 2022 AFP