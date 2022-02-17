أولمبياد بكين: الروسية شيرباكوفا تحصد ذهبية التزحلق الفني على الجليد وفالييفا رابعة

مانان فاتسيافانا ا ف ب/ا ف ب

الروسية كاميلا فالييفا خلال أدائها في منافسات التزحلق الفني على الجليد في أولمبياد بكين الشتوي في 17 شباط/فبراير 2022

بكين (أ ف ب) – لم تكن المتزلجة الروسية الشابة كاميلا فالييفا في مستوى الآمال المرجوّة منها الخميس في التزحلق الفني على الجليد، فحلّت رابعة في المنافسات التي حصدت ذهبيتها مواطنتها آنا شيرباكوفا، في أعقاب عاصفة المنشطات التي تخيّم منذ أيام عدة على أولمبياد بكين الشتوي.

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وخطفت شيرباكوفا ذهبية فردي السيدات الخميس، بعدما سجّلت 255.95 نقطة في أداء رائع ضمنت به اللقب، متفوقة على زميلتها ألكسندرا تروسوفا 251.73 (فضية)، واليابانية كاوري ساكاموتو 233.13 (برونزية).

وسجلت فالييفا 224.09 نقطة وحلّت في المركز الرابع، بعدما سقطت مرات عدة خلال أدائها في المنافسات التي سمح لها المشاركة بها رغم ثبوت إيجابية فحص منشطات خضعت له في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكانت الفتاة البالغة 15 عاماً تحت مجهر المتابعة في يوم حافل بالعاصمة الصينية.

وعلمت فالييفا خلال الألعاب الحالية بأن فحصًا للمنشطات خضعت له في 25 كانون الاول/الماضي جاءت نتيجته ايجابية، وقد استخدمت دواء تريميتازيدين وهو عقار يستخدم لمعالجة الدوار والذبحة الصدرية والمحظور من الوكالة العالمية للمنشطات (وادا). كما تساعد المادة في تدفق الدم والتحمّل.

بيد أن محكمة التحكيم الرياضي حكمت لصالح الروسية الاثنين، وأعلنت السماح لها بالمشاركة في المنافسات الفردية، معتبرة أن حرمانها من المشاركة قبل التأكد من حيثيات القضية، من شأنه أن يسبب لها ضرراً "لا يمكن إصلاحه".

لكن هذا القرار لا يعني أنها قد تمت تبرئتها من المنشطات ولا يزال من الممكن أن تواجه العقوبة في وقت لاحق.

© 2022 AFP