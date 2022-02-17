إسرائيل تقول إنها أسقطت طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله من لبنان

محمود زيات ا ف ب/ارشيف

أنصار حزب الله يحرقون العلم الإسرائيلي في منطقة الخيام الحدودية في جنوب لبنان بتاريخ 25 أيار/مايو 2021

القدس (أ ف ب) – أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه أسقط الخميس في أجواء الدولة العبرية طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله أطلقها التنظيم الشيعي من لبنان.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه "أسقط الخميس طائرة مسيّرة تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي تسلّلت إلى الأجواء الإسرائيلية من لبنان".

وأضاف البيان أنّ الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أيّ خرق لسيادة" الدولة العبرية.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية أفادت في كانون الثاني/يناير وكالة فرانس برس أنّ الطائرات المسيّرة التي أسقطتها الدولة العبرية أخيراً بعد تحليقها عبر الحدود انطلاقاً من لبنان، كشفت عن تنامي إمكانات الاستطلاع الجوي التي صار يتمتّع بها حزب الله المدعوم من إيران.

ولدى الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان مركز للقيادة الجوية يضمّ حوالى عشرين ضابطاً مهمّتهم مراقبة الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله.

ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وشهد لبنان عام 2006 حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.

© 2022 AFP