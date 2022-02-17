بطولة ألمانيا: ليفركوزن لتشديد الخناق على دورتموند وبايرن لاستعادة التوازن

اوفه كرافت اف ب

لاعبو باير ليفركوزن يحتفلون بهز شباك شتوتغارت (4-2) في الدوري الالماني في 12 شباط/فبراير 2022.

برلين (أ ف ب) – يبدو باير ليفركوزن مرشحاً لمواصلة انتصاراته المتتالية وتشديد الخناق على بوروسيا دورتموند الثاني عندما يحل ضيفاً على ماينتس الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

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وضرب باير ليفركوزن بقوة في العام الجديد وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في دور الإياب في البوندسليغا حتى الآن.

واستهل باير ليفركوزن العام الجديد بتعادل 2-2 مع ضيفه أونيون برلين الذي كان يحتل المركز الثالث وقتها، قبل أن يحقق أربعة انتصارات متتالية مدوية على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 وضيفه أوغسبورغ 5-1 ومضيفه بوروسيا دورتموند 5-2 وضيفه شتوتغارت 4-2.

ويملك باير ليفركوزن ثاني أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 58 هدفا خلف بايرن ميونيخ المتصدر (70) وأمام دورتموند (57)، علماً أن المرة الوحيدة التي بلغ فيها النادي حاجز 50 هدفاً في موسم واحد تعود إلى 2001-2002 عندما بلغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعوّل باير ليفركوزن على مهاجميه التشيكي باتريك شيك والفرنسي موسى ديابي اللذين سجلا 29 هدفا معا: 19 هدفاً للأول يحتل بها المركز الثاني على لائحة الهدافين و10 أهداف للثاني.

ويسعى باير ليفركوزن إلى العودة لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغها للمرة الأخيرة موسم 2019-2020، وهو يحتل حاليا مركزا ثالثا مريحا برصيد 41 نقطة بفارق سبع نقاط أمام لايبزيغ صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة وهوفنهايم وفرايبورغ وأونيون برلين التي تتقاسم المركز الخامس.

كما يتخلف باير ليفركوزن بفارق خمس نقاط فقط عن بوروسيا دورتموند الثاني والذي تنتظره مهمة صعبة الأحد أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، وبالتالي فهو يرصد النقاط الثلاث لتضييق الخناق عليه.

بايرن لاستعاد التوازن

وسيحاول بوروسيا دورتموند استغلال عاملي الارض والجمهور لمواصلة صحوته والإبقاء على فارق النقاط الست التي تفصله عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام التسعة الأخيرة.

ويدرك دورتموند جيدا انه قد يجد نفسه متخلفا بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ قبل استضافته بوروسيا مونشنغلادباخ لأن النادي البافاري يلعب قبله بساعتين.

ويحوم الشك حول مشاركة المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند بسبب إصابة عضلية أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد المضيف أونيون برلين (3-صفر) وستحرمه من خوض مباراة اليوم ضد رينجرز الاسكتلندي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وعانى الواعد هالاند (21 عاما، 80 هدفا في 79 مباراة مع دورتموند) كثيرا من اصابات متكررة هذا الموسم وسيغيب الخميس عن المباراة الثالثة تواليا والثانية عشرة هذا الموسم.

ويملك بايرن ميونيخ فرصة استعادة التوازن ونغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الاخيرتين في مختلف المسابقات عند يستضيف غرويتر فورث صاحب المركز الأخير الأحد.

ومني النادي البافاري بخسارة مدوية السبت الماضي أمام مضيفه بوخوم 2-4 هي الثانية له في دور الإياب بعد الأولى أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2.

وتابع بايرن خيباته بتعادل مع مضيفه سالزبورغ النمسوي 1-1 الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث أنقذه مهاجمه الدولي الفرنسي كينغسلي كومان من الخسارة في الدقيقة الأخيرة.

وعلق مدربه يوليان ناغلسمان على التعادل قائلا "لا يمكننا المقارنة مع مباراتنا في بوخوم في الدوري المحلي ولكن بشكل عام ارتكبنا الكثير من الأخطاء".

ويطمح لايبزيغ الى استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي هرتا برلين الرابع عشر عندما يحل ضيفا عليهم الاحد لتحقيق فوزه الثاني تواليا والخامس في مبارياته الست في دور الإياب.

وحقق لايبزيغ قفزة مذهلة في الترتيب منذ مطلع العام العام بعدما أنهى السابق في المركز التاسع.

ونجح وصيف بطل الموسم الماضي في العودة الى المركز الاربعة الاولى التي تضمن لاصحابها مقعدا في المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل، لكنه يواجه منافسة قوية مع أربعة فرق بينها ثلاثة تتقاسم معه الرصيد ذاته (34 نقطة) هي هوفنهايم وفرايبورغ وأونيون برلين وجميعها تنتظرها مباريات سهلة خارج قواعدها السبت وبالتالي تملك فرصة الانقضاض على المركز الرابع.

ويحل هوفنهايم ضيفاً على فولفسبورغ الثاني عشر، وفرايبورغ على أوغسبورغ السادس عشر، وأونيون برلين على أرمينيا بيليفيلد الخامس عشر.

ويلعب السبت ايضا كولن الثامن برصيد 38 نقطة مع أينتراخت فرانكفورت العاشر (31 نقطة)، وشتوتغارت السابع عشر قبل الأخير مع بوخوم الحادي عشر.

© 2022 AFP