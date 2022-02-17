بطولة فرنسا: سان جرمان لمواصلة التحليق مع عودة نيمار وتركيز ليل على تشلسي

باريس (أ ف ب) – سيكون باريس سان جرمان مرشحاً لمواصلة تحليقه في الصدارة حين يحل السبت ضيفاً على نانت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي، فيما يمني ليل حامل اللقب النفس بأن يتحضر بأفضل طريقة للمهمة الشاقة التي تنتظره الثلاثاء في لندن ضد تشلسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

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ولا يبدو أن أحداً باستطاعته الوقوف بوجه رغبة سان جرمان باستعادة اللقب الذي توج به سبع مرات في المواسم التسعة الماضية، إذ يتصدر فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الترتيب بفارق 13 نقطة عن غريمه مرسيليا الثاني في معركة تبدو محسومة إلى حد كبير لصالح النادي الباريسي الذي لم يذق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة كانت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر ضد رين (صفر-2).

ويدخل سان جرمان لقاءه ومضيفه نانت التاسع بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه ريال مدريد الإسباني 1-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل هدف سجله في الوقت القاتل كيليان مبابي.

وشهدت الموقعة ضد النادي الملكي الذي يستضيف الإياب في التاسع من آذار/مارس، مشاركة البرازيلي نيمار في الدقائق العشرين الأخيرة بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين، ومن المتوقع أن يحظى السبت بفرصة اللعب أساسياً لأول مرة منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

"نحن في نفس القارب، نفوز معاً ونخسر معاً"

وستشكل عودة نيمار لإكماله الثلاثية الضاربة مع مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أهدر الثلاثاء ركلة جزاء ضد ريال، دفعاً إضافياً لفريق بوكيتينو الذي يبقى تركيزه منصباً أكثر من أي شيء آخر على تحقيق حلم نادي العاصمة ومالكيه القطريين بإحراز لقب دوري الأبطال لأول مرة.

وكان الرئيس القطري لسان جرمان ناصر الخليفي سعيداً بما شاهده في مواجهة ريال، قائلاً لتلفزيون النادي "لقد لعبنا مباراة جيدة جداً. اللاعبون أظهروا أننا فريق كبير... بالطبع نحن فخورون بهذه المباراة، لكنها ليست سوى الذهاب والأمور لم تنتهِ. ما زال بانتظارنا لقاء إياب لكني أثق باللاعبين والمدرب. يجب أن نواصل على نفس المنوال".

وشدد على ضرورة "أن نحافظ على رباطة جأشنا لمباراة الإياب، لكننا جاهزون. يتوجب علينا التعاضد كما فعلنا اليوم (الثلاثاء)، إن كان من جهة النادي، اللاعبين، المدرب. هذا أمر هام جداً. نحن في نفس القارب، نفوز معاً ونخسر معاً".

ومن المستبعد أن يضطر أحد من نادي العاصمة إلى الحديث عن الخسارة حين يحل مبابي وميسي ونيمار ضيوفاً السبت على نانت رغم أن الأخير فاز في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري ومسابقة الكأس التي خسر فريق بوكيتينو لقبها بخروجه من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

لتجنب سيناريو 2007

وبعيداً عن صراع اللقب المحسوم إلى حد كبير لصالح رجال بوكيتينو، يسعى ليل بطل الموسم الماضي إلى التحضر بأفضل طريقة لتجربته الأولى في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال منذ موسم 2006-2007، وذلك حين يفتتح المرحلة الجمعة على أرضه ضد متز التاسع عشر.

وبعد فوزه في المرحلة الماضية خارج قواعده على مونبلييه 1-صفر، واضعاً خلفه هزيمته المذلة أمام سان جرمان 1-5 في المرحلة التي سبقتها، عاد الأمل ولو ضعيفاً حتى الآن لفريق المدرب جوسلان غورفينيك بالمنافسة على العودة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بما أنه لا يتخلف سوى بفارق سبع نقاط عن نيس الثالث.

ودوري الأبطال سيكون في أذهان لاعبي غورفينيك الجمعة خلال مواجهتهم متز، لأنهم سيسافرون إلى لندن من أجل مواجهة تشلسي حامل اللقب الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي، على أمل ألا يتكرر سيناريو مشاركتهم الأخيرة في هذا الدور حين خرجوا عام 2007 على يد الفريق الإنكليزي الآخر مانشستر يونايتد بالخسارة ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة صفر-1.

ويسعى مرسيليا إلى التمسك بمركزه الثاني المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات في المسابقة القارية الأم، حين يستضيف كليرمون الخامس عشر الأحد، مع طموح الإبقاء أقله على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن نيس الذي يستضيف في اليوم ذاته أنجيه الثالث عشر، محاولاً تعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام ليون.

ويواجه مرسيليا ونيس منافسة غير متوقعة من ستراسبورغ الذي يحتل المركز الرابع بفارق خمس ونقطة توالياً عن الثاني والثالث قبل حلوله الأحد ضيفاً على سانت إتيان الثامن عشر.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يلتقي رين الخامس مع تروا السادس عشر، موناكو السادس مع مضيفه بوردو الأخير، وليون السابع مع مضيفه لنس الثامن.

© 2022 AFP