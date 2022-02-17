فورمولا واحد: فيراري يكشف النقاب عن سيارته الجديدة مع طموح العودة إلى القمة

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شارل لوكلير من موناكو (إلى اليمين) والاسباني كارلوس ساينس يتوسطان مدير فيراري الإيطالي ماتيا بينوتو خلال حفل اطلاق الطراز الجديد أف1-75 في مارانيلو في 17 شباط/فبراير 2022

Maranello (إيطاليا) (أ ف ب) – كشف فريق فيراري المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد الخميس النقاب عن سيارته الجديدة أف1-75 ضمن مساعي الحظيرة الإيطالية دخول دائرة المنافسة مع مرسيدس وريد بول والعودة مجدداً إلى القمة والتصالح مع الانتصارات.

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تغيب كأس الصانعين عن خزائن مقر مارانيلو منذ 14 عاماً، حيث عوض فيراري تردي نتائجه في عام 2020 واحتلاله للمركز السادس، بتقدمه للمرتبة الثالثة العام الماضي.

فاز فريق "الحصان الجامح"، الأكثر تتويجاً في الفئة الأولى، بلقبه الأخير من 16 لقباً للصانعين في 2008، فيما كان آخر سائق باللون الأحمر يحرز لقب السائقين الفنلندي كيمي رايكونن عام 2007.

أما الفوز الأخير في احدى الجوائز الكبرى فكان على يدي بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل (سائق أستون مارتن حالياً) الذي حلّ أوّل أمام زميله شارل لوكلير من موناكو في سباق سنغافورة عام 2019.

ويأمل الثنائي لوكلير والاسباني كارلوس ساينس الذي حلّ بدلاً من فيتل، أن يقود فيراري إلى القمة مجدداً وانهاء هيمنة مرسيدس وريد بول على مقدرات البطولة.

وأنهى ساينس، ابن الـ 27 عاماً ونجل سائق الراليات الشهير كارلوس ساينس، العام الماضي في المركز الخامس متقدماً بفارق مركزين عن زميله لوكلير (24 عاماً).

قال لوكلير "التوقعات عالية جداً لأننا فيراري ونتوقع دائماً أن نفوز".

وتابع "لكننا سنعرف فقط فور توجهنا إلى الحلبة".

تم الكشف عن الطراز الجديد في مقر الفريق في مارانيلو وتم اطلاق عليه تسمية أف1-75 تخليداً لذكرى مرور 75 عاماً على انتاج المؤسس إنزو فيراري أوّل سيارة للعلامة التجارية الشهيرة.

تتميز السيارة الجديدة باللونين الأحمر الداكن والأسود، مما يمثل عودة إلى الجذور والتقاليد للسكوديريا مع التصميم المبتكر لسيارات الفورمولا واحد الجديدة، حيث بدا واضحاً التغييرات الجذرية التي ادخلت على فيراري تحت مظلة القوانين الجديدة هذا العام والتي ترجح كفة المؤثرات الأرضية على حساب العوامل الانسيابية من أجل السماح للسيارات بتجاوز بعضها البعض بسهولة أكبر خلال السباقات وتقديم استعراض أكثر اثارة على الحلبات. كما تم تزويد السيارة باطارات أكبر من السابق.

كشف فريق فيراري النقاب عن سيارته الجديدة أف1-75 في مقره في مارانيلو في 17 شباط/فبراير 2022 فيراري فيراري/ا ف ب

كما تتميز فيراري الجديدة أيضًا بأنف من قطعتين مع الجناح المتصل بالجزء السفلي، مما يمنح المهندسين نطاقاً أكبر من الإعدادات لتناسب خصائص ومتطلبات الحلبات المختلفة.

وكان فريق ريد بول كشف عن نسخة أولية لسيارته الجديدة، فيما سيحذو مرسيدس بطل الصانعين في الأعوام الثمانية الماضية حذو منافسه المتوج بلقب السائقين مع الهولندي ماكس فيرستابن الجمعة.

وستقام التجارب الأولى والتي تسبق انطلاق العام الجديد من البحرين في 20 آذار/مارس المقبل، على حلبة برشلونة من 23 حتّى 25 الشهر الحالي.

© 2022 AFP