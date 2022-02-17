لقاء لييفان: النروجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة

فرانسوا لو برستي ا ف ب

العداء النروجي جاكوب اينغبريغتسن خلال لحظة اجتيازه خط نهاية سباق 1500 م داخل قاعة محطماً الرقم القياسي بتسجيله 3:30.60 دقائق في لقاء لييفان الفرنسي في 17 شباط/فبراير 2022

باريس (أ ف ب) – حطم العداء النروجي جاكوب اينغبريغتسن الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة مسجلاً 3:30.60 دقائق في لقاء لييفان الفرنسي الخميس.

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وكان الرقم القياسي السابق ومقداره 3:31.04 دقائق مسجلاً منذ شباط/فبراير عام 2019 باسم الاثيوبي صامويل تيفيرا الذي حلّ ثانياً في سباق اليوم بتسجيله 3:33.70 دقائق.

وكان النروجي (21 عاما) توج بطلاً في سباق 1500 م في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في طوكيو 2021.

ولفت اينغبريغتسن الانظار عندما توج بطلاً لأوروبا في سباقي 1500 و5 الاف م عام 2018.

ولا يزال الرقم القياسي لسباق 1500 م في الهواء الطلق مسجلاً باسم المغربي هشام القروج وقدره 3:26.00 دقائق سجله في لقاء روما في تموز/يوليو عام 1998.

وكان العداء الايطالي مارسيل جاكوبس البطل الاولمبي في سباق 100 م، على الموعد باحتلاله المركز الاوّل في سباق 60 م.

وسجل جاكوبس زمناً قدره 6.50 ثوانٍ متفوقاً على الاميركيين كرافونت تشارلستون (6.52 ث) وإليجاه هول (6.57 ث).

ويستعد جاكوبس لبطولة العالم لالعاب القوى داخل قاعة المقررة في بلغراد من 18 الى 20 اذار/مارس المقبل، وسبق له ان سجل 6.49 ثوانٍ في لقاء لودز البولندي في 11 شباط/فبراير وقبله 6.51 ث في لقاء برلين في الرابع من الشهر الحالي.

© 2022 AFP