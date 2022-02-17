مجموعة "برينتان" الفرنسية تفتح أول متجر خارجي لها في الدوحة في أيلول/سبتمبر

باريس (أ ف ب) – أعلنت مجموعة "برينتان" Printemps الفرنسية الخميس أنها ستفتتح أول متجر لها خارج فرنسا في أيلول/سبتمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، في مشروع تأخر أكثر من عام عن الموعد المحدد أساساً لكنه سيبصر النور قبيل انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم في الدولة الخليجية.

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وأشارت المجموعة التي تضررت بقوة جراء جائحة كوفيد-19 التي حرمتها نسبة كبيرة من زبائنها الأجانب في فرنسا خلال عام 2020 وجزء من 2021، إلى أن متجرها المستقبلي سيكون "جزءاً من مجمع +واحة الدوحة+ التجاري الراقي الجديد"، الذي يضم خصوصا فندقاً بتصنيف 5 نجوم ومساكن فاخرة ومنتزها ترفيهيا و"صالة بولينغ" و"مطاعم كثيرة".

ولفتت المجموعة في بيان إلى أن المجمع سيضم "ما لا يقل عن 550 علامة تجارية"، بينها "أكثر من 30 % موجودة بصورة حصرية للمرة الأولى في قطر".

وكانت مجموعة Printemps التي لم توسع أنشطتها إلى خارج فرنسا خلافا لمنافستها الرئيسية Galeries Lafayette، قررت افتتاح فرعها الخارجي الأول في قطر العام 2019، قبل بدء جائحة كوفيد-19. وكانت تخطط لافتتاح الفرع القطري العام 2021، مع مشاريع "لافتتاح ما بين خمسة وعشرة متاجر في الخارج" على مدى السنوات العشر المقبلة.

مذاك، خفضت المجموعة طموحاتها وأعلنت عن إغلاق سبعة متاجر في فرنسا.

وأشارت المجموعة التي تأسست العام 1865، الخميس إلى أنها تمتلك وتدير "15 متجرا في فرنسا"، إضافة إلى 9 متاجر من شبكة Citadium التابعة لها. وتضم المجموعة ثلاثة آلاف موظف.

© 2022 AFP