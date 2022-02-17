يوروبا ليغ: نابولي ينتزع تعادلاً ثميناً من برشلونة ورينجرز يذل دورتموند في عقر داره

جوزيب لاغو ا ف ب

لاعب برشلونة فيران توريس (في الوسط) يحتفل بهدف التعادل في مرمى نابولي خلال لقاء الفريقين في ذهاب الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي من مسابقة يوروبا ليغ في ملعب "كامب نو" في 17 شباط/فبراير 2022

برشلونة (أ ف ب) – انتزع نابولي الايطالي تعادلاً ثميناً من أرض برشلونة الاسباني بنتيجة 1-1 الخميس في ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة يوروبا ليغ لكرة القدم.

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وارتأى مدرب برشلونة تشافي هرنانديس اشراك مهاجمه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ أساسياً للمرة الاولى منذ انتقاله إليه قادماً من أرسنال الانكليزي الشهر الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية في مركز قلب الهجوم، ليشكل ثلاثياً نارياً مع قادمين اخرين في الفترة الاخيرة أيضاً وهما فيران توريس وأداما تراوري.

بدوره، لعب مدرب نابولي لوتشانو سباليتي بتشكيلة هجومية قوامها لورنتسو إينسينيي والنيجيري فيكتور أوسيمهن والبولندي بيوتر زيلينسكي.

سيطر الفريق الكاتالوني على الكرة لكن من دون خطورة باستثناء تسديدة بعيدة لاوباميانغ مرت الى جانب القائم (1ً5).

ورد نابولي من خلال تمريرة أمامية لزيلينسكي باتجاه أوسيمهن الذي انفرد بالحارس الالماني مارك أندري تير شتيغن لكن الاخير تصدى لمحاولته (22).

ثم افتتح الفريق الايطالي الجنوبي التسجيل عندما تلاعب الالباني الجيف الماس بجوردي ألبا على الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية سددها زيلينسكي بيسراه تصدى لها تير شتيغن دون أن يسيطر عليها لترتد الى البولندي الذي سدد داخل الشباك (29).

وضغط برشلونة في مطلع الشوط الثاني بغية ادراك التعادل وكان له ما أراد عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر لمسة يد للبرازيلي جوان جيزوس انبرى لها فيران توريس (58).

وعلى الرغم من افضلية الفريق الكاتالوني في نصف الساعة الاخير لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى نابولي باستثناء ضربة مقصية رائعة لمهاجمه الهولندي لوك دي يونغ خارج الخشبات الثلاث في الثواني الاخيرة من المباراة.

وعلى ملعب "سيغنال ايدونا بارك" تلقى بوروسيا دورتموند هزيمة مذلة أمام رينجرز الاسكتلندي 2-4.

استمر غياب هداف بوروسيا دورتموند النروجي إيرلينغ هالاند بداعي الاصابة شأنه في ذلك شأن المدافع البلجيكي الدولي توما مونييه، في حين غاب إيمري تشان لايقافه.

وسجل رينجرز هدفين في مدى 4 دقائق الاول عبر ركلة جزاء انبرى لها جيمس تافرنييه اثر لمسة يد لمدافع دورتموند الفرنسي دان اكسل زاغادو (37)، قبل أن يضيف الكولومبي ألفريدو موريلوس الثاني اثر ركلة ركنية (41).

ولم يكن مضى على الشوط الثاني 3 دقائق حتى سجل الانكليزي جون لوندسترام الهدف الثالث للضيوف بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

رد دورتموند بعد دقيقتين عندما سدد الانكليزي جود بيلينغهام كرة على الطاير بيسراه من مشارف المنطقة.

لكن أمل أصحاب الارض بامكانية تعديل النتيجة ذهبت أدراج الرياح لان رينجرز أضاف الهدف الرابع بواسطة موريلوس (54).

ونجح دورتموند في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بـ 8 دقائق بواسطة ظهيره البرتغالي رافايل غيريرو.

وهي المرة الاولى التي يتلقى فيها دورتموند 4 أهداف على أرضه في مباراتين توالياً منذ عام 1983، علما بانه سقط قبل اسبوعين في الدوري الالماني أمام باير ليفركوزن 5-2.

وعاد ريال بيتيس الاسباني بفوز ثمين من ملعب زينيت سان بطرسبرغ الروسي 3-2.

تقدم بيتيس بهدفين في الدقائق العشرين الاولى بواسطة غيدو رودريغيس (8) والبرازيلي وليام جوزيه (18)، ورد أصحاب الارض عبر ارتيم دزيوبا (25) والبرازيلي مالكولم (28)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لبيتيس عن طريق اندريس غوادادو (41).

وتقام لاحقاً أربع مباريات أبرزها بين اشبيلية الاسباني ودينامو زغرب الكرواتي، ولايبزيغ الالماني مع ريال سوسييداد الاسباني.

وتشارك في هذا الملحق الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وتلك التي حلت ثانية في مجموعاتها في "يوروبا ليغ"، على أن تقام مباريات الإياب في 24 من الشهر الحالي.

© 2022 AFP